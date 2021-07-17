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Formula 1 / Britanya GP Sıralama turları raporu

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 Şampiyonası'nın 10. yarışı olan Britanya GP öncesinde, sprint sıralama yarışının galibi Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!

Formula 1, bu yıl üç yarışta sprint sıralama yarışı deneme kararı almıştı ve pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışın gridini belirleyecek 17 turluk bu yarış, ilk kez bu hafta sonu Silverstone'da gerçekleştirildi.

Hava sıcaklığı düne kıyasla biraz daha fazlaydı ve yarış başlarken 28 dereceyi gördü. Pist sıcaklığı ise 48 derece civarındaydı.

Sprint sıralama yarışına, tüm sürücüler istedikleri lastik seçimlerini yaparak başladılar ve sürpriz şekilde Mercedes, Valtteri Bottas'ı yumuşak lastikle yarışa başlatma kararı aldı. Aynı şekilde Alpine pilotları ve Kimi Raikkonen de yarışa yumuşak lastikle başladı. Diğer isimler ise orta lastiği tercih etti.

Red Bull pilotu Max Verstappen, harika bir start alarak ilk virajda Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı geçmeyi başardı ve liderliği eline geçirdi.

Hamilton, ilk turda Verstappen'i zorlasa da Hollandalı pilot, yerini korumayı başardı ve ardından farkı bir saniyenin üzerine çıkardı.

Alonso, yumuşak lastiklerle beraber startta harika bir yükseliş gerçekleştirerek ilk turda beşinci sıraya kadar çıkmayı başardı.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Kötü bir ilk tur geçiren ve yedinci sıraya kadar gerileyen Red Bull pilotu Sergio Perez, McLaren pilotu Lando Norris'i zorlamaya çalışırken beşinci turda spin attı ve gridin en gerisine düştü.

Mercedes pilotu Hamilton, liderliği kaybetmesinin ardından Verstappen'in arayı çok fazla açmasına izin vermedi ancak İngiliz pilot, düzlüklerde güçlü görünse de orta sektörde çok fazla zaman kaybedince aradaki farkı kapatmakta zorlandı.

Verstappen, 17 turluk yarışta Hamilton'ın tüm baskısına rağmen yerini korumayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek Formula 1 tarihinin ilk sprint sıralama yarışını kazanmış oldu.

Verstappen böylelikle pazar günü gerçekleştirilecek yarış öncesinde pole pozisyonunu kazanmış oldu ve hanesine üç de puan yazdırdı.

Bu, aynı zamanda Verstappen'in pole pozisyonu serisini dörde çıkardığı ve bu yılki beşinci pole pozisyonunu aldığı anlamına geliyor.

Hamilton, dün gerçekleştirilen sıralama turlarında daha hızlı olan taraf gibi görünse de bugün gerçekleştirilen sprint sıralama yarışında, pek iyi bir start alamadı ve ikinci sıraya geriledi.

Sonrasında Verstappen'i zorlamaya çalışsa da aradaki farkı kapatamadı ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek iki puan aldı.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Bottas, öndeki isimlerin aksine yumuşak lastikle yarışa başladı fakat bu kumar tutmadı. Fin pilot, öndekilerle aynı performansı gösteremese de damalı bayrağı üçüncü sırada görerek bir puan kazanmış oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, dördüncü sıradan başladığı yarışta güçlü bir performans sergiledi ve özellikle Bottas'la benzer bir tempo yakaladı. Ferrari sürücüsü, arayı kapatamasa da yarışı başladığı pozisyonda bitirerek yarınki yarışa dördüncü sıradan başlama hakkı elde etti.

Yarışa altıncı ve yedinci sıradan başlayan McLaren pilotları, Sergio Perez'in geriye düşmesiyle beraber birer sıra yükseldiler. İkili başlangıçta Alonso'ya geçilmişti ancak ilerleyen dakikalarda, her ikisi de İspanyol pilotu geçtiler.

Norris yarışı beşinci sırada tamalarken, Ricciardo altıncı oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and the rest of the field at the start

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and the rest of the field at the start

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Alonso, yarışın yıldızlarından biriydi. Yarışa yumuşak lastikle 11. sıradan başlayan Alonso, harika bir ilk tur geçirdi ve beşinci sıraya kadar çıktı. Sonrasında McLaren pilotlarına geçilse de damalı bayrağı yedinci sırada görerek, pazar günkü yarışa 7. sıradan başlama hakkı elde etti.

Vettel 10. sıradan start aldı ve yarışın yarısından çoğunu Alonso'nun ardında geçirdi ancak rakibini geçmeyi başaramayınca sekizinci sırada finiş gördü.

Yarışa sekizinci sıradan başlayan George Russell, ilk turda Carlos Sainz'la yaşadığı temasa rağmen dokuzuncu olurken, ilk 10'u yarışa yumuşak lastikle başlayan Alpine pilotu Esteban Ocon tamamladı.

Sainz, ilk turda yaşanan temas sonrası geriye düştü ve ardından, iyi bir yükseliş gerçekleştirse de yarışı 11. bitirdi.

AlphaTauri pilotları, tıpkı dün olduğu gibi bugün de ilk 10'a giremediler. Pierre Gasly, yarışı 12. sırada tamamlarken, Yuki Tsunoda 16. oldu.

Yarışa yumuşak lastikle başlayan Kimi Raikkonen, iyi bir yükseliş gerçekleştirerek 13. sırada finiş görürken, Lance Stroll 14. ve Antonio Giovinazzi 15. oldu.

Finiş gören son isimler Nicholas Latifi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin son üç sırada yer aldılar.

Yarışın hayal kırıklığı ise hiç şüphesiz Perez'di. Kötü bir ilk turun ardından 7. sıraya gerileyen Perez, ardından spin attı ve en geriye düştü. Uzun süre 18. sırada götürdüğü yarışta Perez, bitime bir tur kala pite geldi ve yarıştan çekildi.

Pazar günü gerçekleştirilecek ana yarış TSi 17:00'de başlayacak.

Sprint sıralama yarışı sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 17 -  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 17 1.430 1.430
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 17 7.502 7.502
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 17 11.278 11.278
5 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 17 24.111 24.111
6 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 17 30.959 30.959
7 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 17 43.527 43.527
8 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 17 44.439 44.439
9 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 17 46.652 46.652
10 France Esteban Ocon Alpine Renault 17 47.395 47.395
11 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 17 47.798 47.798
12 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 17 48.763 48.763
13 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 17 50.677 50.677
14 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 17 52.179 52.179
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 17 53.225 53.225
16 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 17 53.567 53.567
17 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 17 55.162 55.162
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 17 1'08.213 1'08.213
19 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 17 1'17.648 1'17.648
20 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 16    
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