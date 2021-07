Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!

Formula 1, bu yıl üç yarışta sprint sıralama yarışı deneme kararı almıştı ve pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışın gridini belirleyecek 17 turluk bu yarış, ilk kez bu hafta sonu Silverstone'da gerçekleştirildi.

Hava sıcaklığı düne kıyasla biraz daha fazlaydı ve yarış başlarken 28 dereceyi gördü. Pist sıcaklığı ise 48 derece civarındaydı.

Sprint sıralama yarışına, tüm sürücüler istedikleri lastik seçimlerini yaparak başladılar ve sürpriz şekilde Mercedes, Valtteri Bottas'ı yumuşak lastikle yarışa başlatma kararı aldı. Aynı şekilde Alpine pilotları ve Kimi Raikkonen de yarışa yumuşak lastikle başladı. Diğer isimler ise orta lastiği tercih etti.

Red Bull pilotu Max Verstappen, harika bir start alarak ilk virajda Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı geçmeyi başardı ve liderliği eline geçirdi.

Hamilton, ilk turda Verstappen'i zorlasa da Hollandalı pilot, yerini korumayı başardı ve ardından farkı bir saniyenin üzerine çıkardı.

Alonso, yumuşak lastiklerle beraber startta harika bir yükseliş gerçekleştirerek ilk turda beşinci sıraya kadar çıkmayı başardı.

Kötü bir ilk tur geçiren ve yedinci sıraya kadar gerileyen Red Bull pilotu Sergio Perez, McLaren pilotu Lando Norris'i zorlamaya çalışırken beşinci turda spin attı ve gridin en gerisine düştü.

Mercedes pilotu Hamilton, liderliği kaybetmesinin ardından Verstappen'in arayı çok fazla açmasına izin vermedi ancak İngiliz pilot, düzlüklerde güçlü görünse de orta sektörde çok fazla zaman kaybedince aradaki farkı kapatmakta zorlandı.

Verstappen, 17 turluk yarışta Hamilton'ın tüm baskısına rağmen yerini korumayı başardı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek Formula 1 tarihinin ilk sprint sıralama yarışını kazanmış oldu.

Verstappen böylelikle pazar günü gerçekleştirilecek yarış öncesinde pole pozisyonunu kazanmış oldu ve hanesine üç de puan yazdırdı.

Bu, aynı zamanda Verstappen'in pole pozisyonu serisini dörde çıkardığı ve bu yılki beşinci pole pozisyonunu aldığı anlamına geliyor.

Hamilton, dün gerçekleştirilen sıralama turlarında daha hızlı olan taraf gibi görünse de bugün gerçekleştirilen sprint sıralama yarışında, pek iyi bir start alamadı ve ikinci sıraya geriledi.

Sonrasında Verstappen'i zorlamaya çalışsa da aradaki farkı kapatamadı ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek iki puan aldı.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan Bottas, öndeki isimlerin aksine yumuşak lastikle yarışa başladı fakat bu kumar tutmadı. Fin pilot, öndekilerle aynı performansı gösteremese de damalı bayrağı üçüncü sırada görerek bir puan kazanmış oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, dördüncü sıradan başladığı yarışta güçlü bir performans sergiledi ve özellikle Bottas'la benzer bir tempo yakaladı. Ferrari sürücüsü, arayı kapatamasa da yarışı başladığı pozisyonda bitirerek yarınki yarışa dördüncü sıradan başlama hakkı elde etti.

Yarışa altıncı ve yedinci sıradan başlayan McLaren pilotları, Sergio Perez'in geriye düşmesiyle beraber birer sıra yükseldiler. İkili başlangıçta Alonso'ya geçilmişti ancak ilerleyen dakikalarda, her ikisi de İspanyol pilotu geçtiler.

Norris yarışı beşinci sırada tamalarken, Ricciardo altıncı oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and the rest of the field at the start

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images