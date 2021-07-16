Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!

Bu hafta sonu Formula 1 tarihinde ilk kez sprint yarışı yapılacak ve yeni hafta sonu formatı kapsamında, sıralama turları cuma gününe alındı. 1. antrenmandan kısa bir süre sonra gerçekleştirilen bu sıralama turları, cumartesi günü yapılacak sprint sıralama yarışının gridini belirledi.

Gözler Mercedes ve Red Bull'un üzerindeydi. Mercedes'in Britanya'ya getireceği yeni güncellemelerle beraber hızlanması bekleniyordu ve sıralama turları beklendiği üzere çok yakın geçti.

Lewis Hamilton heyecan dolu sıralama turlarında 1:26.134 yaptı ve Mercedes'e ilk sırayı getirdi. İngiliz pilot, cumartesi günkü sprint sıralama yarışına ilk sıradan başlayacak.

2. antrenman seansı yarın TSi 14:00'te, sprint sıralama yarışı ise 18:30'da yapılacak.

Sprint sıralama yarışı gridi:

Üçüncü bölüm:

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Red Bull, Ferrari ve McLaren pilotlarının yanı sıra Aston Martin'den Sebastian Vettel ve Williams'tan George Russell kaldı.

Son bölümün ilk dakikalarında, Russell hariç herkes piste çıktı ve ilk denemelerini yapmaya başladı.

Lewis Hamilton ilk denemesinde 1:26.134 yaptı ve zaman tablosunda ilk sıraya yerleşti. Max Verstappen, ilk denemesinde, orta sektörde daha iyi olsa da hem ilk sektör hem de üçüncü sektörde yavaş kalınca, İngiliz pilotun 0.172 saniye gerisine düştü.

İlk denemelerin ardından Hamilton, Verstappen, Valtteri Bottas ve Sergio Perez sıralaması oluştu.

Bitime yaklaşık 2.5 dakika kala sürücüler yeni bir deneme yapmak için piste çıktılar.

Hamilton ilk iki sektörde mor dereceyi yapsa da, son sektörde hata yaptı ve derecesini geliştirmeyi başaramadı.

Verstappen son denemesinde derecesini 1:26.209'a çekse de, bu tur kendisine yetmedi ve sprint sıralama yarışı için pole pozisyonu Hamilton'a gitti.

İngiliz pilot böylelikle yarın yapılacak 17 turluk sprint sıralama yarışına ilk sıradan başlayacak.

Verstappen, 0.075 saniye geride ikinci olurken, Valtteri Bottas 1:26.328'le 0.194 saniye geride üçüncü oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc sürpriz şekilde Ferrari ile dördüncü en iyi zamanı yapmayı başardı. Monakolu pilotun turu lider Hamilton'dan 0.694 saniye yavaştı.

Sergio Perez, son anda derecesini geliştirse de, bu tur silinince beşinci sıraya geriledi.

McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo sırasıyla altıncı ve yedinci oldular. İkiliyi sadece 0.002 saniye ayırdı.

Russell harika bir performans gösterdiği sıralama turlarında, Williams ile 8. olmayı başardı.

İlk onu Carlos Sainz ve Sebastian Vettel tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

İkinci bölüm: Hamilton lider, Russell üçüncü bölüme kaldı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde hem ön tarafta hem de orta grupta dereceler birbirlerine oldukça yakındı.

Max Verstappen ilk denemesinde 1:26.504 yapıp, Lewis Hamilton'ın 0.098 saniye önünde ilk sıraya yerleşmeyi başardı.

Bitime üç dakika kala sürücüler, son bir deneme daha yapmak için piste çıkmaya başladılar.

Hamilton ikinci denemesinde 1:26.023 yapıp zirveye yerleşti ve seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Verstappen son denemesinde 1:26.315 yapmasının ardından Hamilton'ın 0.292 saniye gerisinde ikinci olurken, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas 0.741 saniye geride üçüncü oldu.

Seansın sürprizi George Russell'ın Williams ile çok iyi bir tur çıkarması ve sıralama turlarında son bölüme kalması oldu. İngiliz pilot 1:27.080'lik turuyla yedinci oldu.

Russell'ın turuyla beraber Fernando Alonso 11. oldu ve ikinci bölümde elendi. Pierre Gasly, AlphaTauri'nin iyi görünmediği günde 12. olurken, yeni şasiyle yarışan Esteban Ocon 13. ve Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi 14. oldu.

15. sırada ise Lance Stroll yer aldı.

İkinci bölüm sonucu:

Birinci bölüm: Verstappen en hızlısı, Tsunoda elendi

Sıralama turlarının ilk bölümünde hava, 1. antrenman seansıyla benzer şekilde 26 dereceydi. Pist sıcaklığı ise 40 dereceye yakındı.

Kurallar gereği sıralama turları boyunca sadece yumuşak lastikler kullanıldı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, 1:26.751'lik zaman turuyla bu bölümün en hızlı ismi olmayı başardı. Hollandalı pilot seans içerisinde sadece bir zaman denemesi yaptı ve onda da en hızlısıydı.

Lewis Hamilton son anlarda attığı 1:26.786'lık turuyla seansı 0.035 saniye geride ikinci bitirirken, Charles Leclerc 0.300 saniye geride üçüncü ve Sergio Perez 0.370 saniye geride dördüncü oldu.

AlphaTauri'den Yuki Tsunoda, ikinci bölüme kalmayı sadece 0.026 saniye farkla kaçırıp 16. olurken, Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen 17. olarak bu yıl bir kez daha ilk bölümde elendi.

Nicholas Latifi, Williams ile ilk bölümde elenen bir başka isimdi ve ancak 18. olabildi.

Son iki sırada Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı. Mazepin, seansın sonunda bir de spin attı.

Birinci bölüm sonucu: