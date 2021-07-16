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Formula 1 / Britanya GP Sıralama turları raporu

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 Şampiyonası'nın 10. yarışı olan Britanya GP öncesinde cuma günkü sıralama turlarını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!

Bu hafta sonu Formula 1 tarihinde ilk kez sprint yarışı yapılacak ve yeni hafta sonu formatı kapsamında, sıralama turları cuma gününe alındı. 1. antrenmandan kısa bir süre sonra gerçekleştirilen bu sıralama turları, cumartesi günü yapılacak sprint sıralama yarışının gridini belirledi.

Gözler Mercedes ve Red Bull'un üzerindeydi. Mercedes'in Britanya'ya getireceği yeni güncellemelerle beraber hızlanması bekleniyordu ve sıralama turları beklendiği üzere çok yakın geçti.

Lewis Hamilton heyecan dolu sıralama turlarında 1:26.134 yaptı ve Mercedes'e ilk sırayı getirdi. İngiliz pilot, cumartesi günkü sprint sıralama yarışına ilk sıradan başlayacak.

2. antrenman seansı yarın TSi 14:00'te, sprint sıralama yarışı ise 18:30'da yapılacak.

Sprint sıralama yarışı gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 0 1'26.134  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 0 1'26.209 0.075
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 0 1'26.328 0.194
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 0 1'26.828 0.694
5 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 0 1'26.844 0.710
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 0 1'26.897 0.763
7 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 0 1'26.899 0.765
8 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 0 1'26.971 0.837
9 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 0 1'27.007 0.873
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 0 1'27.179 1.045
11 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 0 1'27.245 1.111
12 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 0 1'27.273 1.139
13 France Esteban Ocon Alpine Renault 0 1'27.340 1.206
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 0 1'27.617 1.483
15 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 0 1'27.665 1.531
16 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 0 1'28.043 1.909
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 0 1'28.062 1.928
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 0 1'28.254 2.120
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 0 1'28.738 2.604
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 0 1'29.051 2.917
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Üçüncü bölüm: 

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Red Bull, Ferrari ve McLaren pilotlarının yanı sıra Aston Martin'den Sebastian Vettel ve Williams'tan George Russell kaldı.

Son bölümün ilk dakikalarında, Russell hariç herkes piste çıktı ve ilk denemelerini yapmaya başladı.

Lewis Hamilton ilk denemesinde 1:26.134 yaptı ve zaman tablosunda ilk sıraya yerleşti. Max Verstappen, ilk denemesinde, orta sektörde daha iyi olsa da hem ilk sektör hem de üçüncü sektörde yavaş kalınca, İngiliz pilotun 0.172 saniye gerisine düştü.

İlk denemelerin ardından Hamilton, Verstappen, Valtteri Bottas ve Sergio Perez sıralaması oluştu.

Bitime yaklaşık 2.5 dakika kala sürücüler yeni bir deneme yapmak için piste çıktılar.

Hamilton ilk iki sektörde mor dereceyi yapsa da, son sektörde hata yaptı ve derecesini geliştirmeyi başaramadı.

Verstappen son denemesinde derecesini 1:26.209'a çekse de, bu tur kendisine yetmedi ve sprint sıralama yarışı için pole pozisyonu Hamilton'a gitti.

İngiliz pilot böylelikle yarın yapılacak 17 turluk sprint sıralama yarışına ilk sıradan başlayacak.

Verstappen, 0.075 saniye geride ikinci olurken, Valtteri Bottas 1:26.328'le 0.194 saniye geride üçüncü oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc sürpriz şekilde Ferrari ile dördüncü en iyi zamanı yapmayı başardı. Monakolu pilotun turu lider Hamilton'dan 0.694 saniye yavaştı.

Sergio Perez, son anda derecesini geliştirse de, bu tur silinince beşinci sıraya geriledi.

McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo sırasıyla altıncı ve yedinci oldular. İkiliyi sadece 0.002 saniye ayırdı.

Russell harika bir performans gösterdiği sıralama turlarında, Williams ile 8. olmayı başardı.

İlk onu Carlos Sainz ve Sebastian Vettel tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 7 1'26.134  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 7 1'26.209 0.075
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 7 1'26.328 0.194
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'26.828 0.694
5 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 6 1'26.844 0.710
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'26.897 0.763
7 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 6 1'26.899 0.765
8 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 3 1'26.971 0.837
9 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'27.007 0.873
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 6 1'27.179 1.045
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İkinci bölüm: Hamilton lider, Russell üçüncü bölüme kaldı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde hem ön tarafta hem de orta grupta dereceler birbirlerine oldukça yakındı.

Max Verstappen ilk denemesinde 1:26.504 yapıp, Lewis Hamilton'ın 0.098 saniye önünde ilk sıraya yerleşmeyi başardı.

Bitime üç dakika kala sürücüler, son bir deneme daha yapmak için piste çıkmaya başladılar.

Hamilton ikinci denemesinde 1:26.023 yapıp zirveye yerleşti ve seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Verstappen son denemesinde 1:26.315 yapmasının ardından Hamilton'ın 0.292 saniye gerisinde ikinci olurken, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas 0.741 saniye geride üçüncü oldu.

Seansın sürprizi George Russell'ın Williams ile çok iyi bir tur çıkarması ve sıralama turlarında son bölüme kalması oldu. İngiliz pilot 1:27.080'lik turuyla yedinci oldu.

Russell'ın turuyla beraber Fernando Alonso 11. oldu ve ikinci bölümde elendi. Pierre Gasly, AlphaTauri'nin iyi görünmediği günde 12. olurken, yeni şasiyle yarışan Esteban Ocon 13. ve Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi 14. oldu.

15. sırada ise Lance Stroll yer aldı.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 8 1'26.023  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'26.315 0.292
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 7 1'26.764 0.741
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'26.848 0.825
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'26.919 0.896
6 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 3 1'27.073 1.050
7 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 6 1'27.080 1.057
8 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 3 1'27.103 1.080
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 6 1'27.125 1.102
10 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'27.220 1.197
11 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'27.245 1.222
12 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 6 1'27.273 1.250
13 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'27.340 1.317
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 6 1'27.617 1.594
15 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 6 1'27.665 1.642
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Birinci bölüm: Verstappen en hızlısı, Tsunoda elendi

Sıralama turlarının ilk bölümünde hava, 1. antrenman seansıyla benzer şekilde 26 dereceydi. Pist sıcaklığı ise 40 dereceye yakındı.

Kurallar gereği sıralama turları boyunca sadece yumuşak lastikler kullanıldı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, 1:26.751'lik zaman turuyla bu bölümün en hızlı ismi olmayı başardı. Hollandalı pilot seans içerisinde sadece bir zaman denemesi yaptı ve onda da en hızlısıydı.

Lewis Hamilton son anlarda attığı 1:26.786'lık turuyla seansı 0.035 saniye geride ikinci bitirirken, Charles Leclerc 0.300 saniye geride üçüncü ve Sergio Perez 0.370 saniye geride dördüncü oldu.

AlphaTauri'den Yuki Tsunoda, ikinci bölüme kalmayı sadece 0.026 saniye farkla kaçırıp 16. olurken, Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen 17. olarak bu yıl bir kez daha ilk bölümde elendi.

Nicholas Latifi, Williams ile ilk bölümde elenen bir başka isimdi ve ancak 18. olabildi.

Son iki sırada Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı. Mazepin, seansın sonunda bir de spin attı.

Birinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 3 1'26.751  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 8 1'26.786 0.035
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 8 1'27.051 0.300
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 8 1'27.121 0.370
5 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 10 1'27.323 0.572
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 9 1'27.337 0.586
7 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'27.415 0.664
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 8 1'27.444 0.693
9 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 8 1'27.487 0.736
10 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 6 1'27.493 0.742
11 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'27.580 0.829
12 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 9 1'27.595 0.844
13 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 8 1'27.600 0.849
14 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 8 1'27.671 0.920
15 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 6 1'28.017 1.266
16 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 10 1'28.043 1.292
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 9 1'28.062 1.311
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 8 1'28.254 1.503
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 10 1'28.738 1.987
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 9 1'29.051 2.300
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