Britanya GP için iyi haber; Spor faaliyetleri 1 Haziran'da başlıyor

2020 F1 sezonunun geleceği, mart ayındaki Avustralya GP'nin koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesinden bu yana belirsizliğini koruyor.

F1, 5 Temmuz'da Avusturya GP ile sezonu başlatmayı planlıyor. Avusturya GP için pek bir sıkıntı yok, son olarak sağlık bakanlığı da yarışın yapılmasına onay verdi.

Ancak Avusturya'dan sonra gerçekleştirilmesi planlanan Britanya GP için bir türlü kesin bir sonuç alınamadı. F1 yetkilileri Silverstone pisti yetkilileri ile anlaşmaya varsa da ülkede uygulanan karantina prosedürü, yarışın yapılmasının önüne geçiyordu.

Britanya Başbakanı Boris Johnson'un F1'e ayrıcalık tanınması yönündeki talimatının ardından, Kültür Bakanı Oliver Dowden, pazartesi gününden itibaren büyük spor organizasyonlarının belirlenen talimatlara uyarak kapalı kapılar arkasında yapılabileceğini açıkladı.

Dowden, "Sporlara verdiğimiz 2 aylık aranın ardından, sağlık uzmanları ve profesyonel spor kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda, hükümetin en erken pazartesi gününden itibaren rekabetçi sporların belirli bir prosedür dahilinde yapılmasına izin verdiğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Ancak bu sporlar, güvenli olması halinde gerçekleştirilecek."

"Müsabakaların ne zaman devam edeceğine her bir spor kendileri karar verecek. Her spor kendi çalışma şeklini daha iyi biliyor."

"Ancak futbol, at yarışı, Formula 1, kriket, golf gibi birçok spor kısa süre içerisinde dönmeye hazırlanıyor. İlk olarak gelecek hafta Kuzey Doğu bölgesinde at yarışları ekranlara dönecek."

"Bu noktaya gelmek için çok büyük çaba sergiledik. İngiltere Halk Sağlığı Merkezi ve Sağlık Bakanlığı ile adım adım çalıştık, adli ve klinik bir yaklaşım sergiledik." dedi.

F1'in önümüzdeki günlerde planlanan Avrupa ayağını açıklaması bekleniyor. 15 ila 18 yarıştan oluşması planlanan takvimin sırasıyla Avrupa, Asya, Amerika ve son olarak Orta Doğu'da ilerlemesi bekleniyor.

Fransa, Monaco, Avustralya ve Hollanda GP'leri yenilenen takvimde yer almayacaklar.