Britanya GP, hükümetin planları konusunda umutlu

Başbakan Boris Johnson pazar gecesi ulusa sesleniş konuşması yaparken, İngiltere hükümeti de Pazartesi günü itibariyle, önümüzdeki haftalarda uygulanacak koronavirüs önlemlerini hafifletmeye yönelik planlarını özetleyen 50 sayfalık bir belge yayınladı.

Planların ikinci aşaması, "büyük çaplı sosyal temas riskinden kaçınırken, kültür ve spor etkinliklerinin TV yayını için seyircisiz şekilde gerçekleşmesine izin verilmesini" içeriyor.

Bu, en erken 1 Haziran'a kadar yürürlüğe girmeyecek olsa da, Formula 1 Britanya Grand Prix'sinin Temmuz ayında seyircisiz şekilde gerçekleşme olasılığını arttırdı.

F1, padoktaki çalışanları korumak amacıyla Avrupa yarışlarında bir "biyosfer" kurulmasını hedefliyor ve sezonu 5 Temmuz'da Avusturya'da başlatmayı planlıyor.

Silverstone, geçen ay Britanya Grand Prix'sini sadece seyircisiz şekilde yapabileceğini zaten doğrulamıştı.

Bu belgenin yayınlanmasının ardından bir Silverstone sözcüsü Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Pist ve Formula 1, devam eden durumla ilgili yakın diyalog içinde kalıyorlar ve İngiliz Grand Prix'sini seyircisiz şekilde gerçekleştirmenin mümkün olup olmadığını değerlendiriyor." dedi.

İngiltere hükümeti tarafından yayınlanan bu belgede, büyük spor etkinliklerinin halka açık hale gelmesinin yalnızca "enfeksiyon sayısının önemli ölçüde azalması halinde" mümkün olacağına yer verildi.

Bununla birlikte, Avusturya'dan Silverstone'a seyahat eden F1 personelinin, 14 gün boyunca kendilerini tecrit etmek zorunda kalıp kalmayacakları belirsizliğini koruyor.

F1, Avusturya'dan İngiltere'ye seyahat eden padok personeli için muafiyet elde edemezse, arka arkaya yarış planları suya düşebilir.

F1, 5 ve 12 Temmuz'da Avusturya'da iki F1 yarışı yapmayı hedefliyor. Sonrasında potansiyel olarak Silverstone'da da iki yarış yapılması planlanıyor.