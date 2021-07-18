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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Britanya GP, Hamilton - Verstappen temasıyla durduruldu!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Britanya GP, yarışın ilk turunda Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında yaşanan temas nedeniyle durduruldu.

Britanya GP, Hamilton - Verstappen temasıyla durduruldu!

Lewis Hamilton, cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarında ilk sırayı almıştı ancak sprint sıralama yarışında Max Verstappen iyi bir startla ilk sırayı almayı başardı ve tarihin ilk sprint yarışında zafere ulaştı.

Bugünkü yarışa Verstappen ilk sıradan başladı ve Hollandalı pilot, ilk birkaç virajda Hamilton'la yan yana gelse de yerini korumayı başardı.

Copse'a doğru gelirken Hamilton, Verstappen'in hava koridoruna girdi ve iç taraftan kendisine atak yaptı.

Ardından Copse'a girerken Hamilton ve Verstappen arasında temas yaşandı. Temasın şiddetiyle Verstappen'in sağ arka süspansiyonu kırıldı ve büyük bir süratle sol taraftaki bariyerlere çarptı.

Hamilton ufak bir hasarla yarışa devam ederken, Verstappen yarışa veda etti.

Verstappen tedbir amaçlı tıp merkezine götürülürken, bariyerlerdeki büyük hasar nedeniyle yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

FIA, temasın ardından bu olayı inceleme kararı aldı.

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