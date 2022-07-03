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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Britanya GP grid pozisyonları

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın 10. yarışı olan Britanya GP, bugün saat 17:00'da başlayacak. Carlos Sainz'ın pole pozisyonundan başlayacağı yarışta start pozisyonları şu şekilde olacak:

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Britanya GP grid pozisyonları
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1

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

3

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

5

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

7

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

9

  Guanyu Zhou
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

11

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

13

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

15

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

17

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

19

  Mick Schumacher
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

 

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