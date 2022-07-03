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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Britanya GP büyük kaza sonrası kırmızı bayrakla durduruldu!

2022 Britanya GP, daha ilk virajda yaşanan büyük kazanın ardından kırmızı bayrakla durduruldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Britanya GP büyük kaza sonrası kırmızı bayrakla durduruldu!
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İkinci sıradan başlayan Max Verstappen'in liderliği ele geçirdiği ilk virajın ardından arka tarafta uçan ve pist dışına taşan araçların olduğu görüldü. Önce sarı bayrak sallanırken çok geçmeden yarış kırmızı bayraklarla durduruldu.

Kazaya karışan isimlerin Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, George Russell, Guanyu Zhou ve Alex Albon olurken kaza anı şu ana kadar tam olarak gösterilmedi.

Tsunoda ve Ocon hasarlı araçlarla yola devam etmeye çalışırken Russell, Albon ve Zhou yarış dışı kaldılar.

F1TV'deki araç üstü tekrarlardan Pierre Gasly'nin Russell'a, Russell'ın da Zhou'ya vurması sonucu Alfa Romeo pilotunun takla attığı görüldü.

Zhou'nun ters dönen aracı metrelerce ters bir şekilde sürüklendikten sonra havalanmış ve lastik bariyerleri aşarak tel bariyerlere vurmuş ve lastik bariyerlerle tel bariyerler arasında sıkışmış.

17:25'te gelen bilgilere göre Zhou'nun iyi göründüğü, yaralanmadığı, bilincinin açık olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer taraftan Williams pilotu Alex Albon da arkadan Sebastian Vettel'in teması sonrası büyük bir temas yaşamış ancak onun da durumu iyi.

Verstappen ilk virajda liderliğe yükselse de FIA, ilk sıralamanın geçerli olacağını duyurdu.

Geçmiş olsun!

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