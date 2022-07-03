Britanya GP: Gergin başlayan ancak heyecanlı biten yarışı Sainz kazandı!

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Yarışa pole pozisyonundan başlayan Sainz, ilk viraja gelmeden Max Verstappen'e geçilmişti. Ancak ilk virajda yaşanan büyük kazaların ardından yarış kırmızı bayraklarla durduruldu.

Kırmızı bayrak öncesi ilk sektör tamamlanmadığı için yeniden startta ilk sıralama sonucu geçerli oldu ve Sainz ikinci startta da pole pozisyonundaydı.

Sainz ikinci startın ardından yerini korusa da arkasındaki Verstappen ile farkı açamadı. İspanyol pilot, baskı altında hata yaptı ve pist dışına taştı. Bu hatayı değerlendiren Verstappen 10. turda liderliğe yükselse de daha sonra lastik patlattığı için pite girmek zorunda kaldı ve Sainz yeniden liderliğe yükseldi.

Sainz, pit stoplar öncesinde arkasındaki takım arkadaşı Charles Leclerc'in baskısından kurtulamadı. Leclerc'in arkasında Lewis Hamilton vardı ve pit stopların yaklaştığı dönemde Hamilton, her tur farkı kapatıyordu. Leclerc bu bölümde Sainz'ın yol vermesini istese de Ferrari buna izin vermedi ve Sainz, pist üstünde geçilmeden pite alındı.

İlk pitler tamamlandıktan sonra Sainz yeniden lider durumdaydı ancak Ferrari bu sefer karar vermekte çok gecikmedi. Sainz, kendisine verilen hedef zamanı tutturamayınca takımdan gelen emirle Leclerc'e yol vermek zorunda kaldı.

Leclerc, Sainz'ı geçmesinin ardından hızlı bir şekilde fark açtı ve yarışı rahat bir şekilde kazanacak gibi görünüyordu ancak son yarışlarda olduğu gibi yine liderken şanssızlık yaşadı. Yarışın son bölümünde Alpine pilotu Esteban Ocon yolda kalınca güvenlik aracı piste girdi. Ferrari lider Leclerc'i pite almazken arkadaki Sainz ve Hamilton pite geldiler. Yarıştan sonra çıkan görüntülerde Leclerc'in pit yoluna yaklaşırken yarış mühendisinin kendisine pit yolunun kapalı olduğunu söylediği ve bu yüzden pite almadığı görüldü.

Kağıt üstünde Leclerc daha sert ve daha eski lastikleriyle arkasındaki pilotlara göre dezavantajlı olacaktı. Ferrari güvenlik aracı çıkmadan önce Sainz'a önündeki Leclerc'le fark bırakmasını istese de Sainz adeta telsizden yalvardı ve bunu yaparsa Hamilton'a hemen geçilebileceğini söyleyerek Leclerc'in arkasından ayrılmadı. Güvenlik aracının çıkmasının ardından Sainz, çok geçmeden takım arkadaşını geçerek liderliğe yükseldi ve kalan bölümde fark açarak yerini korudu. Sainz, damalı bayrağı ilk sırada görerek Britanya GP'de kazanan isim oldu. Sainz böylece Formula 1'deki ilk zaferini aldı ve bunu başaran 112. F1 pilotu oldu.

Carlos Sainz, Ferrari, 1st position, lifts his trophy Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlk turda yaşadığı temasın ardından çok erken pite girmek zorunda kalan ve son sıraya gerileyen Red Bull pilotu Sergio Perez, uzun süre geride götürdüğü yarışta son güvenlik aracıyla mücadeleye ortak oldu. Güvenlik aracı arkasında 4. sıraya gelen Perez, önündeki Hamilton'ı hızlı bir şekilde geçerek podyuma çıkabileceği pozisyona yükseldi ancak bu bölümdeki mücadele oldukça sert bir şekilde geçti. Art arda yaşanan pozisyon değişikliklerinin ardından Perez hem Hamilton'ı, hem de Leclerc'i geçerek ikinci sıraya yükseldi ve 17. sıraya kadar gerilediği yarışta ikinci olarak podyuma çıkmayı başardı.

Perez'in ikinci sırayı sağlama almasının ardından podyumun son basamağı için Leclerc ve Hamilton arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Leclerc, daha eski lastiklerine rağmen çok iyi dirense de sonunda pes etmek zorunda kaldı. Bunun sonucunda Hamilton 3. olarak kendi evinde podyuma çıkmayı başardı.

Hamilton, yarışın en güçlü isimlerinden birisiydi. İlk startta 3. sıraya kadar yükselen Hamilton, ikinci startta Lando Norris'e geçilip onu geçene kadar zaman kaybedince liderlik mücadelesinin 5 sn'den fazla gerisine düştü. İlk pitler yaklaştığında pist üstündeki en hızlı isim olan Hamilton, pitte yaklaşık 2 sn kaybetti ve geç pit stopunun ardından yine Ferrari pilotlarının arkasına düştü. Hamilton, son güvenlik aracında aradaki farklar kapandığı için pite gelmesinin ardından lastik avantajıyla galibiyet mücadelesine ortak olacak gibi görünüyordu ancak Perez'in güvenlik aracından sonra çok hızlı bir şekilde onu geçmesi, Hamilton'ın istediği fırsatı değerlendirememesine neden oldu. Hamilton kendi evinde 3. olarak podyuma çıksa da art arda 11. kez kazanamadı. Bu Hamilton'ın galibiyet kazanamadığı en uzun periyot manasına geliyor.

Leclerc'in son dönemdeki şanssızlıkları Britanya'da da devam etmiş oldu. Pit stoplardan sonra kazanabileceği pozisyona gelen ve Sainz ile fark açan Leclerc, güvenlik aracı sonrası pite gelmemesinin ardından 4. olarak hem galibiyetten hem de podyumdan oldu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Lewis Hamilton, Mercedes W13 battle for position Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Son turlardaki podyum mücadelesinin çok agresif, bol pist dışı anı yaşanarak geçmesinin ardından onların arkasındaki Fernando Alonso ve Lando Norris de bu mücadeleye ortak oldular. Alonso bir ara önündeki isimlerin 0.6 sn arkasına kadar gelse de atak yapma fırsatı bulamadı ve önünde bir olay da olmayınca beşincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Norris, kendi evindeki yarışta oldukça güçlüydü ve ikinci startın ardından Hamilton'ı geçerek belki de Ferrari pilotlarına yardımcı oldu ancak günün sonunda McLaren pilotu 6. olabildi.

İlk startta Sainz'ı geçen, ikinci starttan sonra 10. turda bir kez daha geçerek liderliğe yükselen Verstappen, çok geçmeden lastik patlattığı için yavaşladı ve pistin son sektöründe her iki Ferrari pilotuna birden geçilerek pite geldi. Pitten sonra 7. sıraya gerileyen Verstappen, istediği hıza ulaşamadı ve aracında yere basma gücü kaybettiğinden şikayet etti. Yapılan incelemelerin ardından Verstappen'in aracının karoserinde hasar olduğu anlaşıldı. Red Bull çok geçmeden Verstappen'i bir kez daha pite çağırarak ayar değişikliği yaptı ancak yapılanlar durumu düzeltmeye pek yardımcı olmadı. Yarış içerisinde bir noktada 10. sıraya kadar gerileyen Verstappen, güvenlik aracından sonra 7. sıraya kadar yükseldi. Verstappen son bölümde kendisini zorlayan Mick Schumacher'i arkasında tutmayı başardı ve 7. sırada yarışı noktaladı.

Yarışa 19. sıradan başlayan Haas pilotu Schumacher, ilk turda sorunlardan uzak durmasının ardından yarışta çok iyi bir yükseliş sergiledi. İlk pite kadar 10. sıraya kadar yükselen Schumacher, pitten sonra 14. sıraya kadar gerilese de son bölümde yaşananlarla yeniden yükseldi ve puan potasına girdi. Schumacher yarışı 8. sırada tamamlayarak Formula 1'deki ilk puanlarını kazanmayı başardı.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, ilk turdaki olaylarda Alex Albon'a arkadan temas etti ancak mücadeleye devam etmeyi başardı. Vettel ilk turda yaşanan olayların ardından ikinci startt yine yumuşak lastikleri taktı ancak bu doğru karar değildi ve 5 tur sonra yeniden pite gelerek orta lastiklere geçti. Bu yüzden en geriye düşen Vettel, orta lastiklerle attığı uzun ve güçlü stint sayesinde 7. sıraya kadar yükseldi. Vettel, son pit stopunu Ocon olayından önce yaptığı için ekstra pite gelmedi ancak son bölümde Verstappen ve Schumacher'e geçilmesinin ardından 9. sırada yarışı tamamladı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Britanya'da son puanın sahibi Haas'ın deneyimli pilotu Kevin Magnussen'in olurken yarışa son sıradan başlayan Lance Stroll, 11. olarak puanı kıl payı kaçırdı.

Dünkü yağmurlu sıralamalarda 10. olarak büyük sürpriz yapan Williams pilotu Nicholas Latifi, yarışın ilk yarısında oldukça güçlüydü ve uzun süre 8. sırada giderek puan alabilecek durumdaydı. Ancak Latifi son bölümde diğerlerinin temposuna ayak uyduramadı ve 12. sırada yarışı noktalayarak puan alamadı.

Yarışı tamamlayabilen son isimler, hayal kırıklığı dolu bir hafta sonu geçiren McLaren pilotu Daniel Ricciardo ile AlphaTauri'den Yuki Tsunoda oldular. AlphaTauri, pek iyi olmadığı Silverstone'da yarışın başında iyi durumdaydı ve 9. turda Gasly 7, Tsunoda ise 8. sıradaydı. Tsunoda'nın takım arkadaşına atak yapmaya çalıştığı an iki pilot senkronize bir şekilde spin attılar ve gerilere düştüler.

Yarışın son bölümü heyecan dolu bir şekilde biterken tam tersi başlangıcı korku dolu oldu. Ön bölümdeki pilotlar sorunsuz bir şekilde ilk virajı dönerken, televizyon ekranlarına bir aracın ters dönmüş bir şekilde ilk virajda pist dışına çıktığı yansıdı ve yarış birkaç saniye içerisinde kırmızı bayraklarla durduruldu.

Uzun süre ne olduğunu kimse bilemedi ancak olay yerinde George Russell, Alex Albon ve Guanyu Zhou yarış dışı kalırken Yuki Tsunoda ve Esteban Ocon hasarlı araçlarıyla pite doğru yöneldiler. Bir süre hiç açıklama gelmezken Russell ve Albon'un aracı ekranlara getirildi ancak Zhou'nun aracı yoktu.

F1TV üzerinden görüntüler yeniden izlendiğinde startın ardından Gasly'nin Zhou ve Russell arasında kaldığı, Russell'ın ilk viraja gelirken sola doğru yanaşması sonrası önce Gasly ile sonra ise Zhou ile temas yaşadığı görüldü. Bu temasta şanssız bir şekilde lastikler temas edince, Zhou'nun Alfa Romeo'su havalanarak ters döndü ve ilk virajın karşısındaki bariyerlere doğru ters bir şekilde gitti. Çakıl havuzun bittiği yerde havalanan Alfa Romeo aracı tel bariyerlere çarparak durdu ancak araç tel bariyerlerle lastik bariyerler arasında sıkıştı. Uzun süren kurtarma operasyonunun ardından tıbbi merkeze götürülen Zhou'nun durumunun iyi olduğu açıklandı ve F1 dünyası derin bir nefes aldı.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 crashes at start of race Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Bu kaza olurken, onların yanında ise bir başka kaza daha oldu. İlk viraja gelirken Valtteri Bottas biraz temkinli olunca onun arkasındaki Albon da erken fren yaptı ve Vettel bunu göremeyince arkadan temas etti. Bu temas sonucu Albon önce sağ taraftaki pit yolu duvarına vururken oradan piste savruldu ve Ocon ile temas yaşadı. Albon da tıbbi merkeze götürülen isimlerden birisiydi ve bir sorununun olmadığı açıklandı.

İlk temasın baş kahramanlarından olan Russell, ilk virajda aracından indikten sonra doğrudan bariyerlere koştu ancak onun için de yarış erken bitmiş oldu.

Ocon yarışa devam edip 8. sıraya kadar yükseldi ancak mekanik sorunla yolda kaldı. Yolda kalan diğer isim ise Valtteri Bottas oldu. Alfa Romeo pilotu vites kutusu sorunuyla yarışa erken veda etti.

Sezonun 10. yarışı tamamlanırken Verstappen çok puan alamasa da şampiyonadaki puanını 181'e yükseltti ve hâlâ lider durumda. Perez sürpriz podyumu ile Verstappen ile puan farkını 34'e düşürürken Leclerc, Verstappen'in geride kalmasına rağmen ancak 6 puan kapatabildi. Sainz ise galibiyeti sayesinde Russell'ı geçerek şampiyonada 5. sıraya yükseldi.

Takımlar şampiyonasında ise Red Bull, kendisi için kötü bitecek gibi görünen yarışta Ferrari karşısında 13 puan kaybetti ancak hâlâ açık farkla lider durumda. Mercedes, güçlü göründüğü hafta sonunda Russell'ın yarış dışı kalması ve Hamilton'ın son bölümde istediğini alamamasıyla ancak 13 puan alabildi.

Sezonun 11. yarışı olan Avusturya GP, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Carlos Sainz, Ferrari, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images