Britanya GP basın toplantısı programı açıklandı

Sezonun ilk sprint yarışının gerçekleştirileceği Britanya GP öncesinde, perşembe günü yapılacak basın toplantısının programı belli oldu.

Basın toplantısı bugün TSi 17:30'da başlayacak. Sürücüler ikişerli gruplar halinde soruları yanıtlayacaklar.

Eşleşmelere bakıldığında Charles Leclerc ve Valtteri Bottas, Pierre Gasly ve Max Verstappen'e ek olarak Lewis Hamilton ve Lando Norris, bazı ilgi çekici eşleşmeler gibi görünüyor.

15 Temmuz Perşembe, TSi 17:30

Pierre Gasly (AlphaTauri)

Max Verstappen (Red Bull)



Charles Leclerc (Ferrari)

Valtteri Bottas (Mercedes)



Mick Schumacher (Haas)

Sergio Pérez (Red Bull)



Lance Stroll (Aston Martin)

Daniel Ricciardo (McLaren)



Esteban Ocon (Alpine)

Sebastian Vettel (Aston Martin)



Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Carlos Sainz (Ferrari)



Fernando Alonso (Alpine)

Nikita Mazepin (Haas)



Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)



Lando Norris (McLaren)

Lewis Hamilton (Mercedes)



Nicholas Latifi (Williams)

George Russell (Williams)

Takım patronları toplantısı ise cuma günü yapılacak. İlk grupta Zak Brown, Toto Wolff Christian Horner ikinci grupta ise Marcin Budkowski, Otmar Szafnauer ve Jost Capito soruları yanıtlayacak.

16 Temmuz Cuma, TSi 18:00

Zak Brown (McLaren)

Toto Wolff (Mercedes)

Christian Horner (Red Bull)



Marcin Budkowski (Alpine)

Otmar Szafnauer (Aston Martin)

Jost Capito (Williams)