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Formula 1 / Britanya GP / Antrenman raporu

Britanya GP 3. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

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Britanya GP 3. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2
Ekleyen:
1 Ağu 2020 11:05

2020 Formula 1 sezonunun 4. yarışı olan Britanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Cuma günü Red Bull ve Racing Point pilotlarının zirvede yer almasının ardından, 3. antrenman seansında alışılageldiği üzere Mercedes pilotları tekrar zirveye yükseldiler.

1:25.873'lük derecesiyle Valtteri Bottas, sıralamalar öncesinde gerçekleştirilen son antrenman seansında en hızlı isim oldu.

Şampiyona lideri Lewis Hamilton, takım arkadaşının 0.138 sn gerisinde 2. olurken Mercedes pilotlarını Red Bull'dan Max Verstappen takip etti. Verstappen'in derecesi en hızlı turun 0.3 sn gerisinde kaldı.

Cuma gününün en hızlı ismi olan Racing Point pilotu Lance Stroll, 3. seansta 0.7 sn geride 4. oldu.

McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris 5. ve 7. hızlı zamanları elde ederlerken onların arasında Ferrari pilotu Charles Leclerc yer aldı.

Renault pilotu Daniel Ricciardo'nun 8. olduğu son antrenman seansında, Racing Point'te koronavirüs teşhisi koyulan Sergio Perez'in yerine çağrılan Nico Hulkenberg 9. sırada yer aldı.

 

AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Daniil Kvyat 10 ve 11. olurken onları Renault'dan Esteban Ocon takip etti.

Red Bull pilotu Alexander Albon, aracında yapılan çalışma nedeniyle seansın sonuna doğru piste çıkabildi ve 13. sırada yer aldı.

Bir ara pedal bölümünde bir şeyin gevşediğinden şikayet eden ve garaja dönerek aracından inen Sebastian Vettel 14. sırada seansı noktalarken onu Romain Grosjean ve George Russell takip etti.

Alfa Romeo iyi bir seans geçirmezken Antonio Giovinazzi 17, Kimi Raikkonen 19. sırada yer aldı. Bu iki sürücünün arasında Haas'tan Kevin Magnussen yer aldı.

Williams'tan Nicholas Latifi ise seansı son sırada tamamladı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak hamurla kaydetti.

Sıralama turları TSİ 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 19 1'25.873    
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 22 1'26.011 0.138 0.138
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 15 1'26.173 0.300 0.162
4 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 14 1'26.576 0.703 0.403
5 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 22 1'26.664 0.791 0.088
6 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 19 1'26.771 0.898 0.107
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 23 1'26.798 0.925 0.027
8 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 15 1'26.841 0.968 0.043
9 Germany Nico Hulkenberg Racing Point Mercedes 15 1'26.872 0.999 0.031
10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 20 1'27.046 1.173 0.174
11 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 18 1'27.076 1.203 0.030
12 France Esteban Ocon Renault Renault 16 1'27.158 1.285 0.082
13 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 10 1'27.178 1.305 0.020
14 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 21 1'27.251 1.378 0.073
15 France Romain Grosjean Haas Ferrari 18 1'27.537 1.664 0.286
16 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 17 1'27.738 1.865 0.201
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 16 1'27.825 1.952 0.087
18 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 15 1'27.860 1.987 0.035
19 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 20 1'27.976 2.103 0.116
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 16 1'28.112 2.239 0.136
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Abdullah Çelik

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