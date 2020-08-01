Britanya GP 3. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

Cuma günü Red Bull ve Racing Point pilotlarının zirvede yer almasının ardından, 3. antrenman seansında alışılageldiği üzere Mercedes pilotları tekrar zirveye yükseldiler.

1:25.873'lük derecesiyle Valtteri Bottas, sıralamalar öncesinde gerçekleştirilen son antrenman seansında en hızlı isim oldu.

Şampiyona lideri Lewis Hamilton, takım arkadaşının 0.138 sn gerisinde 2. olurken Mercedes pilotlarını Red Bull'dan Max Verstappen takip etti. Verstappen'in derecesi en hızlı turun 0.3 sn gerisinde kaldı.

Cuma gününün en hızlı ismi olan Racing Point pilotu Lance Stroll, 3. seansta 0.7 sn geride 4. oldu.

McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris 5. ve 7. hızlı zamanları elde ederlerken onların arasında Ferrari pilotu Charles Leclerc yer aldı.

Renault pilotu Daniel Ricciardo'nun 8. olduğu son antrenman seansında, Racing Point'te koronavirüs teşhisi koyulan Sergio Perez'in yerine çağrılan Nico Hulkenberg 9. sırada yer aldı.

AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Daniil Kvyat 10 ve 11. olurken onları Renault'dan Esteban Ocon takip etti.

Red Bull pilotu Alexander Albon, aracında yapılan çalışma nedeniyle seansın sonuna doğru piste çıkabildi ve 13. sırada yer aldı.

Bir ara pedal bölümünde bir şeyin gevşediğinden şikayet eden ve garaja dönerek aracından inen Sebastian Vettel 14. sırada seansı noktalarken onu Romain Grosjean ve George Russell takip etti.

Alfa Romeo iyi bir seans geçirmezken Antonio Giovinazzi 17, Kimi Raikkonen 19. sırada yer aldı. Bu iki sürücünün arasında Haas'tan Kevin Magnussen yer aldı.

Williams'tan Nicholas Latifi ise seansı son sırada tamamladı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak hamurla kaydetti.

Sıralama turları TSİ 16:00'da başlayacak.

Seans sonucu: