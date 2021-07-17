Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton, sprint yarışa "tüm gücüyle" hazır
Formula 1 / Britanya GP Antrenman raporu

Britanya GP 2. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Formula 1 sezonunun 10. yarışı olan Britanya Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Britanya GP 2. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider

Britanya'da alışık olduğumuzdan tamamen farklı bir format kullanılıyor ve yeni sprint yarış hafta sonu formatında, normalde cuma günü gerçekleştirilen 2. antrenman seansı, cumartesi sabahı gerçekleştirildi.

Sıralama turları cuma günü yapıldığı için artık tek tur performansı o kadar da önemli değildi ve bu yüzden sürücüler, ikinci antrenman seansını uzun sürüşler yapmak için kullandılar.

Seans içerisinde hava sıcaklığı 25 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı 46 dereceye çıktı. Zaman zaman etkisini artıran rüzgar, sürücülerin zorlanmasına neden oldu.

Bununla beraber seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı. Hatta seans içerisindeki tek önemli olay, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın, son saniyelerde aracının kontrolünü kaybedip spin atmasıydı.

Detaylar geliyor....

paylaşım
yorumlar
Hamilton, sprint yarışa "tüm gücüyle" hazır

Önceki haber

Hamilton, sprint yarışa "tüm gücüyle" hazır
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

2 g
2
Formula 1

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!

18 s
3
Formula 1

Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”

15 s
4
Formula 1

Pirelli: "Bazı isimler sprint yarışında yumuşak lastik kumarı oynayabilir"

2 s
5
Formula 1

Britanya GP öncesi: Sprint sıralama yarışı gridi

4 s
Son Haberler
Britanya GP 2. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider
F1

Britanya GP 2. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider

5dk
Hamilton, sprint yarışa "tüm gücüyle" hazır
F1

Hamilton, sprint yarışa "tüm gücüyle" hazır

44dk
Canlı anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

1 s
Norris: "Altıncı sıradan daha fazlasını yapamazdık"
F1

Norris: "Altıncı sıradan daha fazlasını yapamazdık"

1 s
Pirelli: "Bazı isimler sprint yarışında yumuşak lastik kumarı oynayabilir"
F1

Pirelli: "Bazı isimler sprint yarışında yumuşak lastik kumarı oynayabilir"

2 s
Son Videolar
Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
2 s

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu 00:51
Formula 1
19 s

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Canlı anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı Britanya GP
Formula 1

Canlı anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

Norris: "Altıncı sıradan daha fazlasını yapamazdık" Britanya GP
Formula 1

Norris: "Altıncı sıradan daha fazlasını yapamazdık"

F2 Silverstone: Shwartzman ilk yarışı Vips'in önünde kazandı Silverstone
FIA F2

F2 Silverstone: Shwartzman ilk yarışı Vips'in önünde kazandı

Çok Okunanlar Bugün

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!

Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”
Formula 1 Formula 1

Sıralama turlarında Hamilton'a hava koridoru sağlayan Bottas: “Biz bir takımız”

Pirelli: "Bazı isimler sprint yarışında yumuşak lastik kumarı oynayabilir"
Formula 1 Formula 1

Pirelli: "Bazı isimler sprint yarışında yumuşak lastik kumarı oynayabilir"

Britanya GP öncesi: Sprint sıralama yarışı gridi
Formula 1 Formula 1

Britanya GP öncesi: Sprint sıralama yarışı gridi

Hamilton, sprint yarışa "tüm gücüyle" hazır
Formula 1 Formula 1

Hamilton, sprint yarışa "tüm gücüyle" hazır

Formula 1, 2022 araçlarının ilk gerçek görüntüsünü yayınladı!
Formula 1 Formula 1

Formula 1, 2022 araçlarının ilk gerçek görüntüsünü yayınladı!

Vettel: "Son bölüme kaldığınızda, 10. olmak istemiyorsunuz"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Son bölüme kaldığınızda, 10. olmak istemiyorsunuz"

Son Haberler

Britanya GP 2. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider
Formula 1 Formula 1

Britanya GP 2. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider

Hamilton, sprint yarışa "tüm gücüyle" hazır
Formula 1 Formula 1

Hamilton, sprint yarışa "tüm gücüyle" hazır

Canlı anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

Norris: "Altıncı sıradan daha fazlasını yapamazdık"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Altıncı sıradan daha fazlasını yapamazdık"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.