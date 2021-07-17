Britanya GP 2. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider

Britanya'da alışık olduğumuzdan tamamen farklı bir format kullanılıyor ve yeni sprint yarış hafta sonu formatında, normalde cuma günü gerçekleştirilen 2. antrenman seansı, cumartesi sabahı gerçekleştirildi.

Sıralama turları cuma günü yapıldığı için artık tek tur performansı o kadar da önemli değildi ve bu yüzden sürücüler, ikinci antrenman seansını uzun sürüşler yapmak için kullandılar.

Seans içerisinde hava sıcaklığı 25 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı 46 dereceye çıktı. Zaman zaman etkisini artıran rüzgar, sürücülerin zorlanmasına neden oldu.

Bununla beraber seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı. Hatta seans içerisindeki tek önemli olay, Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın, son saniyelerde aracının kontrolünü kaybedip spin atmasıydı.

Detaylar geliyor....