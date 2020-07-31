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Formula 1 / Britanya GP / Antrenman raporu

Britanya GP 2. antrenman: Stroll lider, Albon kazaya rağmen ikinci!

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Britanya GP 2. antrenman: Stroll lider, Albon kazaya rağmen ikinci!
Ekleyen:
, Editör
31 Tem 2020 15:30

2020 Formula 1 sezonunun 4. yarışı olan Britanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Racing Point pilotu Lance Stroll ilk sırada tamamladı.

İkinci antrenman seansı, sabahla benzer şartlarda gerçekleşti ve pist sıcaklığı 48, hava sıcaklığı ise 35 derece civarındaydı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, ilk 15 dakika geride kalırken dördüncü virajda spin attı ancak yola devam etti.

Hem Max Verstappen hem de Alex Albon, yavaş virajlarda önden kayma sorunlarından şikayetçiydi ve Albon, bitime 45 dakika kala bariyerlere çarparak aracına büyük hasar verdi. Sonrasında da seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Max Verstappen en hızlı turunda Romain Grosjean'ın arkasında kalıp turunu iptal etti.

Lewis Hamilton da en hızlı turunda hata yaptı.

Ayrıca Ferrari, Sebastian Vettel'in pedallarını değiştirdiği için yine Alman pilotu uzun süre garajda tuttu. Alman pilot piste çıktıktan sonra birden fazla kez pist dışına taştı.

Tüm bunların yaşandığı seansta Racing Point pilotu Lance Stroll güçlü bir tempo ortaya koydu ve yumuşak lastikle attığı 1:27.274'lük turuyla en hızlı isim olmayı başardı.

Kanadalı pilot böylelikle Racing Point'in güçlü performansını devam ettirdi.

Albon, yumuşak lastikle Stroll'ün 0.090 saniye ardında kaldı ve kazaya rağmen seansı ikinci sırada tamamladı.

 

Mercedes'ten Valtteri Bottas 1:27.431'lik derecesiyle 0.157 saniye geride üçüncü olurken, Ferrari pilotu Charles Leclerc de 1:27.570'lik zaman turuyla dördüncü sırada yer aldı.

En hızlı turunda hata yapan Hamilton 1:27.581'lik zaman turuyla beşinci sırada yer alırken, McLaren'dan Carlos Sainz 1:27.820 ile 0.546 saniye geride altıncı oldu.

Sergio Perez'in yerine Racing Point'le piste çıkan Nico Hulkenberg ise hatasız bir gün geçirdi ve Stroll'ün 0.636 saniye gerisinde yedinci oldu.

İlk onu AlphaTauri'den Pierre Galsy, Renault'dan Daniel Ricciardo ve Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen tamamladı.

McLaren'dan Lando Norris günü 11. sırada noktaladı. Onu Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi ve Max Verstappen takip etti.

Daniil Kvyat'ın 15. olduğu seansta Romain Grosjean 16., George Russell 17. ve Sebastian Vettel 18. oldu. Son iki sırada Kevin Magnussen ile Nicholas Latifi yer aldı.

Verstappen dışındaki isimler en hızlı turlarını yumuşak hamurla kaydederken, Hollandalı sürücü en hızlı turunu orta hamurla kaydetti.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSİ 13:00'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 29 1'27.274    
2 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 13 1'27.364 0.090 0.090
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 30 1'27.431 0.157 0.067
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 30 1'27.570 0.296 0.139
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 27 1'27.581 0.307 0.011
6 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 35 1'27.820 0.546 0.239
7 Germany Nico Hulkenberg Racing Point Mercedes 28 1'27.910 0.636 0.090
8 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 31 1'27.997 0.723 0.087
9 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 30 1'28.112 0.838 0.115
10 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 35 1'28.159 0.885 0.047
11 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 26 1'28.169 0.895 0.010
12 France Esteban Ocon Renault Renault 35 1'28.219 0.945 0.050
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 31 1'28.256 0.982 0.037
14 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 23 1'28.390 1.116 0.134
15 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 29 1'28.426 1.152 0.036
16 France Romain Grosjean Haas Ferrari 27 1'28.564 1.290 0.138
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 26 1'28.771 1.497 0.207
18 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 23 1'28.860 1.586 0.089
19 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 27 1'28.898 1.624 0.038
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 35 1'29.958 2.684 1.060
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Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"

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Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Alt-etkinlik FP2
Editör Kemal Şengül

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