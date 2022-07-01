Britanya GP 2. antrenman: Sainz, Hamilton'ın önünde en hızlısı!

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Sabah yağan yağmur nedeniyle ilk antrenman seansı oldukça kullanışsız bir seans olmuştu ve bundan ötürü ikinci seansın değeri büyüktü.

İkinci seans tamamen kuru zeminde geçtiği için sürücüler, pist ve araçlar hakkında ilk gerçek verilerini bu seansta topladılar.

Seans içerisinde herhangi bir kaza veya olay yoktu. Sadece bazı isimler, çeşitli noktalarda pist dışına taştılar.

Pist şartları sürekli olarak geliştiği için dereceler de her geçen dakika daha iyi hale geldi.

İlk turların ardından liderlik 1:29.462'lik turuyla Ferrari pilotu Charles Leclerc'in elindeydi. Son yarım saate girerken Carlos Sainz'dan 1:29.014 geldi ve İspanyol pilot, liderliği takım arkadaşından almış oldu.

Bir tur daha atan Sainz, 1:28.942'lik bir derece yakaladı ve seansın kalan kısmında bu dereceyi geçen kimse olmadı. Sainz böylelikle seansı lider tamamlayan isim oldu.

Lewis Hamilton , Mercedes'in güçlü göründüğü seansta, çok iyi bir tempo yakaladı ve hem kısa hem de uzun sürüşlerde güçlüydü. En hızlı turunda da Sainz'ın 0.163 saniye gerisinde kalmasının ardından ikinci oldu.

McLaren'da Lando Norris, zorlu hafta sonlarının ardından güçlü bir başlangıç yaptı ve 0.176 saniye geride üçüncü oldu.

Red Bull pilotlarının ilk üçe giremediği seansta Max Verstappen 0.207 saniye geride dördüncü oldu ve böylelikle ilk dörtte dört farklı takımdan pilot yer almış oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, son denemesinde turu bir araya getiremedi ve 0.462 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alpine'de Fernando Alonso, güncellenen A522 ile en hızlı turunda hata yapsa da 0.753 saniye geride altıncı sırada yer aldı.

Red Bull pilotu Sergio Perez, hafta sonuna pek iyi başlayamadı ve ikinci seansta 0.8 saniye geride kalmasının ardından yedinci oldu.

Mercedes pilotu George Russell da özellikle orta sektörde kaybettiği büyük zamanın ardından 0.857 saniye geride sekizinci sırada yer aldı.

İlk onu 0.960 saniye geride dokuzuncu olan Daniel Ricciardo ve 1 saniye geride kalan Aston Martin pilotu Lance Stroll tamamladı.

Valtteri Bottas, ıslak zeminde en iyi zamanı yapsa da, ikinci seansta ilk ona giremedi ve Stroll'ün 0.058 saniye gerisinde 11. oldu.

Sebastian Vettel, takım arkadaşı Stroll'ün 0.1 saniye gerisinde 12. olurken, onu Esteban Ocon ve yeni güncelleme paketini test eden Alexander Albon takip etti.

Zhou Guanyu, F1 aracını ilk kez kullandığı Silverstone'da, 15. olurken, AlphaTauri sürücüleri epey geride kaldılar ve Yuki Tsunoda 16. olurken, Pierre Gasly 18. oldu.

Haas'ta Kevin Magnussen ve Mick Schumacher araçlarından pek memnun değildi. Magnussen 1.5 saniye geride 17. olurken, Schumacher ancak 19. olabildi.

Son sırada eski paketle yarışan Nicholas Latifi yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle kaydederken, seans içerisinde en fazla 29 tur atılabildi. En az tur atan isim 12 turla Ocon oldu.

Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü TSi 14:00'te gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: