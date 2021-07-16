Britanya GP 1. antrenman: Verstappen, 0.7 saniye farkla en hızlısı!

Formula 1 tarihinde ilk kez bu hafta sonu sprint yarışı gerçekleştirilecek ve sürücüler, son derece önemli olan ilk antrenman seansı başlar başlamaz piste çıkarak, sahip oldukları süreden maksimum seviyede faydalanmaya çalıştılar.

Beklendiği üzere hava sıcaklığı 25 derece olurken, pist sıcaklığı 47 dereceyi buldu.

Seansın ilk bölümünde sürücülerin bir kısmı orta, bir kısmı ise sert lastikleri kullanarak farklı programlar izlediler.

Seans içerisinde sadece Carlos Sainz spin attı. Bunun dışında kaza yapan veya spin atan bir isim yoktu. Bu açıdan seans oldukça sakin ve olaysız geçti.

İlk dakikaların ardından Mercedes pilotu Lewis Hamilton, orta lastiklerle 1:29.690 yaptı ve zaman tablosunda zirveye çıktı. Kısa bir süre sonra takım arkadaşı Valtteri Bottas'tan yine aynı lastiklerle 1:29.373 geldi.

Red Bull pilotları, ilk dakikalarda sert lastiklerle turladılar ve ardından orta lastiklere geçtiler. Sergio Perez orta lastiklerle ilk turunda Bottas'ı 0.518 saniye ile geçti ve 1:28.855'le zirveye çıktı.

Ancak Max Verstappen aynı lastiklerle çok daha hızlıydı ve önce 1:28.179, ardından da 1:27.745 yaptı. Bu derecelerin ardından Red Bull 1 ve 2. sıralara yükselmiş oldu.

Red Bull pilotları son 20 dakikaya girilirken yumuşak lastiklere geçtiler ve Verstappen 1:27.035 yaparak en hızlı dereceyi daha da geliştirdi.

Sonrasında gözler Mercedes pilotlarına çevrildi ve ikili, son 15 dakikaya girilirken yumuşak lastiklerle piste çıktılar. Fakat her ikisi de Verstappen'in turundan yavaş kaldı.

Kalan bölümde Verstappen'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Hollandalı pilot, sıralama turları öncesinde yapılan tek antrenman seansını 1:27.035'lik turuyla ilk sırada tamamlamış oldu.

Avusturya'da oldukça güçlü bir performans sergileyen McLaren pilotu Lando Norris, seans içerisinde hiç yumuşak lastik kullanmadı ve orta lastikle attığı 1:27.814'lük zaman turuyla, Verstappen'in 0.779 saniye gerisinde ikinci oldu. McLaren böylelikle sıralama turları öncesinde umut verici bir performans sergiledi.

Mercedes'te Hamilton, yumuşak lastiğe rağmen Verstappen'in 0.780 saniye gerisinde üçüncü oldu. Norris'ten 0.001 saniye yavaş kalan Hamilton, tıpkı takım arkadaşı Valtteri Bottas gibi yeni güncelleme paketini denedi.

Hamilton, Verstappen'le arasındaki farkın 0.7 saniye olduğu söylendiğinde, epey şaşırmış görünüyordu.

Son yarışlarda sıralama turlarında geride kalırken, yarış temposunu geliştiren Ferrari, Britanya GP antrenman turlarında ilk altıda yer almayı başardı.

Charles Leclerc, yumuşak lastikle Hamilton'dan sadece 0.013 saniye yavaş kaldı ve dördüncü olarak güçlü bir başlangıç yapmış oldu. Carlos Sainz ise kendisini sadece 0.095 geride altıncı sıradan takip etti.

Bottas, bitime beş dakika kala yumuşak lastikle 1:27.897 yaptı ve Hamilton'ın 0.082 saniye ardında beşinci oldu.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, tüm lastiklerde iyi turlar çıkardı. Alman pilot son anlarda yumuşak lastikle 1:28.062 yaptı ve seansı 1.027 saniye geride yedinci bitirerek hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Red Bull'da Perez, genel olarak takım arkadaşı Verstappen'e kıyasla daha yavaş turlar attı. Yumuşak lastikle attığı 1:28.163'lük turu Verstappen'den 1.128 saniye daha kötüydü ve seansı ancak sekizinci bitirebildi.

McLaren'da Daniel Ricciardo, tıpkı takım arkadaşı Norris gibi yumuşak lastiği hiç kullanmadı ve takım arkadaşının 0.397 saniye ardında kalarak seansı dokuzuncu bitirdi.

Bu hafta sonu yeni bir şasiye sahip olan Esteban Ocon, genel olarak araçta daha mutlu görünüyordu ve seansı yumuşa lastikle attığı 1:28.415'lik turuyla 10. sırada bitirdi.

AlphaTauri pilotları, diğer yarışların aksine Silverstone'daki ilk seansta ilk ona girmeyi başaramadılar. Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, en hızlı turlarını orta lastiklerle attılar. Gasly'nin en hızlı turu 1:28.449 olurken, Tsunoda 1:28.600 yaptı. Bu, ilk ona girmeleri için yeterli değildi.

Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen, sırasıyla 13. ve 15. sıraların sahibi oldular. Bu ikiliyi Alpine'den Fernando Alonso ayırdı. Alonso, en hızlı turunu orta lastikle attı ve yumuşak lastikle en hızlı turunu atan Ocon'dan 0.458 saniye yavaş kaldı.

Williams pilotu Nicholas Latifi, seansı 1:29.227'lik turuyla 16. sırada tamamlarken, Mick Schumacher 17., en hızlı turunu orta lastikle atan Lance Stroll 18. ve Nikita Mazepin 19. oldu.

Seansın sonlarına doğru sol aynası kırılan George Russell ise en yavaş isim olarak 20. oldu.

Seans içerisinde Lando Norris, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda ve Lance Stroll en hızlı turlarını orta lastikle attı. Diğer isimler ise en hızlı zamanlarını yumuşak lastikle kaydettiler.

Sıralama turları bugün TSi 20:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: