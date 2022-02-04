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Formula 1 Haberler

Britanya F3 şampiyonu Zak O'Sullivan Williams F1 akademisine katıldı

Britanya Formula 3 şampiyonu ve Aston Martin Autosport BRDC Ödülü'nün finalisti Zak O'Sullivan, bu sezon FIA F3'e geçmeden önce Williams'ın Formula 1 sürücü akademisine katıldı.

Britanya F3 şampiyonu Zak O'Sullivan Williams F1 akademisine katıldı
Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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16 yaşındaki O'Sullivan, geçen yıl serideki ilk sezonunda Britanya Formula 3 şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu yolda 7 galibiyet ve 14 podyum alan O'Sullivan, yıl sonunda Carlin'le Valencia'da F3 testi yapmıştı.

Williams, cuma günü yaptığı açıklama ile Carlin'le Formula 3'te yarışacak genç sürücünün yeni sezonda kendilerinin genç sürücü programına katılacağını duyurdu.

Son olarak programa Logan Sargeant dahil olmuştu.

O'Sullivan, "Williams Yarış Akademisi Pilotu olarak seçilmekten onur duyuyorum."

"Bu, inanılmaz bir fırsat ve Jost [Capito], Sven [Smeets] ve tüm ekibe bana olan inançları için ne kadar teşekkür etsem azdır. Williams Racing, Formula 1'deki en başarılı ve saygın takımlardan birisi. Aynı zamanda bu spordaki en büyük yeteneklerin bazılarını da yetiştirdiler."

"Ayrıca Carlin ile ilişkimi sürdürmekten ve bu sezon onlarla FIA F3'te yarışacak olmaktan dolayı çok memnunum. Bu, ekiple çalıştığım üçüncü yıl olacak ve önümdeki mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

O'Sullivan, bu programda W Series şampiyonu Jamie Chadwick ve F2 sürücüsü Sargeant'a eşlik edecek.

Williams'ın sportif direktörü Smeets, "Zak'ı Williams Yarış Sürücüsü Akademisi'ne davet etmekten çok memnunuz."

"İnanılmaz derecede başarılı geçen Britanya F3 sezonunda elde ettiği şampiyonluk, doğal yeteneğini ortaya koyuyor." dedi.

O'Sullivan, bu yılki Aston Martin Autosport BRDC Ödülü için çekişen son dört sürücüden biri. Ödülü kazanan isim, Pazar günü Grosvenor House Hotel'de düzenlenecek Autosport Awards'ta açıklanacak.

Prestijli ödülün sahibi, 200.000 pound, İngiliz Yarış Pilotları Kulübü'ne üyelik ve bir Arai kaskı kazanacak.

Bu ödülü kazananlar arasında Lando Norris, George Russell, Jenson Button ve David Coulthard gibi isimler de yer alıyor.

Zak O’Sullivan, Carlin

Zak O’Sullivan, Carlin

Photo by: JEP / Motorsport Images

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