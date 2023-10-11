Bridgestone'un F1 teklifi "yenilikçi teknoloji" içeriyormuş
Japon üretici Bridgestone, Formula 1'in lastik ihalesini kazanmak için sunduğu teklifin "gelişmiş yenilikçi teknoloji" içerdiğini açıkladı.
Salı günü Pirelli'nin 2027 yılına kadar Formula 1'e lastik tedarik edeceği ve 2028 için de seride devam etme opsiyonu olacağı duyuruldu.
İtalyan üretici böylece Japon Bridgestone'u saf dışı bırakmış oldu. Japon üretici tüm ihale süreci boyunca herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekiciydi.
Artık sporda yer almayacakları kesinleşti ve bunun üzerine Japon üretici, F1 planı hakkında açıklamalarda bulundu.
Üreticinin Global CEO'su Shuichi Ishibashi basına yaptığı açıklamada, "Bridgestone bu kez F1'e girmese de, FIA ve FOG'dan (Formula One Group) olumlu sesler duyduk."
"Bridgestone tarafından geliştirilen ileri teknolojinin değerini teyit etti. Örneğin, yarış koşullarına uyarlanabilen bir lastik geliştirdik."
"Bridgestone, FIA ve FOG ile F1'e lastik tedariki konusunda dürüst ve sürekli bir iletişim içinde olmuş ve hem yenilikçi hem de sürdürülebilir projeler önermiştir." dedi.
Bridgestone muhtemelen yenilikçi Enliten yol lastiği teknolojisini F1'e uygulamayı planlıyordu.
Bridgestone Enliten, firmanın verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kullandığı yeni inovasyon olarak biliniyor.
Kapsamlı geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanıldığı lastikler, önceki nesle kıyasla %20 daha hafif lastikelr üretilmesine yardımcı oldu.
Bridgestone tire
Photo by: Masahide Kamio
Yeni lastik teknolojisi, bir binek araç lastiğinin yuvarlanma direncini, standart bir lastiklere oranla ortalama yüzde 20 azaltıyor.
Bu gömülü Enliten teknolojisine sahip lastikler, yanmalı motora sahip araçların yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmaya yardımcı olurken elektrikli araçlarda pil ömrünü uzatmayı sağlıyor.
Bridgestone bu teknoloji sayesinde daha çevre dostu ve daha az yakıt tüketen lastikler sunuyor.
Ishbashi, Bridgestone'un F1'in lastik tedarikçisi olmayacağı için arkasına yaslanıp rahatlamayacağını da belirtti.
"Teknolojimizi ve yeniliklerimizi motor sporları platformunda sergilemeye tutkuyla devam edeceğiz."
"Motor sporlarının ulaşmak istediği sürdürülebilir hedefleri desteklemek istiyoruz."
Bridgestone için bu ret kararının motor sporlarına veda edecekleri anlamına gelmediği de açık.
"Bridgestone motor sporlarındaki 60. yılını kutlarken, şirket sporun sürdürülebilir şekilde büyümesini desteklemeye devam edecektir."
F1'e giriş için fırsatlar
Bu arada, üreticinin birkaç yıl içinde Formula 1'e yeniden giriş yapması da ihtimal dışı değil.
Pirelli, 2027 sonunda bitecek olan kontratını muhtemelen uzatmayacak ve bundan ötürü Bridgestone'a kapı açılacak.
İçeriden gelen bilgilere göre İtalyan üretici, ulaştığı pazarlama hedeflerinden memnun ve artık teknolojik hedeflerine ulaşmış durumda. Bu da bu sürenin ötesine uzanmalarını pek olası kılmıyor.
Bridgestone da tam olarak bundan ötürü F1'e giriş fırsatı yakalayabilir.
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