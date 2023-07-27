Bridgestone'u reddeden Formula 1, Pirelli ile devam etmeye hazırlanıyor!

Pek çok kaynakta yer alan habere göre Formula 1, Bridgestone'un teklifini reddederek, 2027 sonuna kadar Pirelli ile yola devam etme kararı aldı.

Formula 1 ve FIA 2025-27 yılları için yeni bir lastik tedarik ihalesi başlatmış ve başvurulardan sadece birisine olumlu yanıt vereceklerini açıklamıştı.

Geride kalan süreçte sadece Pirelli ve Bridgestone bu ihaleye katılma kararı aldılar.

Fakat Formula 1, 2024 sezonunun ardından da Pirelli lastikleriyle yarışmaya devam edecek gibi görünüyor.

Bugün gelen bilgilere göre Bridgestone, lastik tedariğine yönelik yapılan ihaleyi kaybetti. Bridgestone bu ihaleye Pirelli'nin tek rakibi olarak girmişti.

Hem Pirelli hem de Bridgestone'a FIA tarafından yeşil ışık yakılmış ve ardından inceleme süreci başlamıştı.

Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) olası tedarikçileri kapsamlı şekilde inceledi ve 2025-2027 yılları arasında hangi şirketin spora lastik tedarik etmesinin daha iyi olacağına baktı.

FIA, teknik kriterlerin yanı sıra, üretim, lojistik ve sürdürülebilirlik konularını inceledi.

FIA'nın değerlendirmesi sonrası nihai karar Formula 1'in ticari hak sahibi Liberty Media'ya aitti. İddiaya göre Bridgestone mali açıdan daha kazançlı bir teklif sundu fakat Formula 1, 2011'den bu yana spora her koşulda destek veren Pirelli'yi seçti.

Mario Isola, Yarış Müdürü, Pirelli Motorsport, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Pirelli'nin kötü zamanlarda da sporun arkasında olması ve mali sıkıntılar yaşandığı dönemlerde bile F1'i desteklemesi, Liberty'in seçimindeki kilit noktalardan birisiydi.

İtalyan üretici şu anda pek çok Grand Prix'ye de sponsor oluyor ve F1 projesine kapsamlı şekilde dahil oluyor. Bu tür artılar, Pirelli'yi Bridgestone'un önüne taşıdı.

Bridgestone spora girseydi, 2025 için ayrı, 2026 için de tamamen yeni bir lastik yapısı geliştirmek zorunda kalacaktı. Bu da F1 için karmaşık bir dönemi beraberinde getirecekti.

FIA veya F1 konu hakkında resmi bir açıklama yayınlamadı.