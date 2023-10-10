Bridgestone, Pirelli'den sonraki dönemde F1'e girebilir
Son haberlere göre Bridgestone, Pirelli'nin muhtemelen spordan çekileceği 2028 sonrası dönemde Formula 1'e girebilir.
Formula 1, 2025-27+28 yılları için yeni bir lastik ihalesi başlattı ve bu ihaleye, Pirelli dışında Bridgestone da katıldı.
Uzun süren görüşme sürecinin ardından Formula 1'in tercihi Pirelli ile yola devam etmek oldu; resmi açıklamanın yakında gelmesi bekleniyor.
Fakat BBC ve Auto Motor und Sport'un haberine göre bu Pirelli'nin Formula 1'deki son kontratı olacak. Sonrasında taraflar yollarını ayıracak.
Bundan sonra da spora Bridgestone'un girmesi planlanıyor.
Söylentilere göre, Bridgestone ticari görüşmelerde çıtayı çok yükseltti, bu da Pirelli'yi Formula 1'e yaptığı ödemeleri önemli ölçüde arttırmaya zorladı.
Fakat uzun süre bu koşullarda çalışmaya hazır değiller ve mevcut anlaşmanın bitiminden sonra sözleşmeyi Bridgestone'a devredecekler.
Haberde şöyle denildi: "Formula 1 yöneticileri Bridgestone'un teklifini reddetti. Resmi açıklamanın Katar Grand Prix'sinden bir hafta sonra yapılması bekleniyor."
"Pirelli'nin Formula 1'e ekstra 20 milyon dolar ödemek zorunda kalacağı, takımların ise bunun yarısı kadar - yılda 1.5 milyon yerine 750.000 - ödeme yapacağı söyleniyor."
"Pirelli, Formula 1'e para ayırabilmek için Dünya Ralli Şampiyonası'ndan çekildi."
"Pirelli'nin sözleşme sona erdikten sonra seriden ayrılmak ve Formula 1'i Bridgestone'a devretmek istediğine dair söylentiler var."
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