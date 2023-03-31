Bridgestone, F1'e girmeyi mi düşünüyor?
Bridgestone, gelecekte Formula 1'e geri dönmeyi düşünüyor olabilir.
Bridgestone 1976 ile 2010 yılları arasında Formula 1'e lastik tedarik ediyordu ve dönemde toplamda 244 Grand Prix'de yer aldı.
Auto Motor und Sport'a göre Bridgestone, FIA'nın 2025-2027+2028 sezonları için planladığı lastik tedariği ihalesine başvuru yapmayı planlıyor.
Bu ihaleyi kazanan üretici, 3+1 yıllık dönemde F1'in tek lastik tedarikçisi olacak.
Bridgestone gerekli deneyime sahip ve eğer Pirelli, ihale sırasında bir rakibe sahip olursa, bu FIA'nın da işini kolaylaştıracak çünkü şartlarını daha kolay kabul ettirebilecekler.
Bridgestone'un teklifi henüz resmi olarak teyit edilmediği gibi Pirelli'ninki de doğrulanmadı.
İtalyan lastik üreticisi sadece yeni dönemde sporda yer almaya istekli olduğunu belirtti ve şu anda potansiyel tedarikçiden istekleri içeren 50 sayfalık belgeyi inceliyor.
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