Bridgestone, F1'e dönüş sürecini başlattı, ihaleye katılacak!
13 sezondur Formula 1'de yer almayan Bridgestone, lastik ihalesine katılma ve Pirelli'nin karşısına çıkma kararı aldı!
Bu sezon gerçekleştirilecek lastik ihalesi aylardır gündemdeydi, nitekim Pirelli'nin bu defa yalnız olmayacağı ve Bridgestone'un da ihaleye katılacağı konuşulmaktaydı!
Kanada GP'si antrenmanlarının ardından BBC Sport'ta yayınlanan bir habere göre iş daha da ilerlemiş vaziyette; öyle ki, Bridgestone'un başvuru sürecini resmen başlattığı ve bazı pilotlardan da ciddi destek aldığı söyleniyor!
2011 yılında tek tedarikçi olarak Bridgestone'un yerini alan Pirelli, seriye bağlılığına rağmen özellikle pilotlarca sık sık eleştirilmekte.
Pirelli ayrıca 2013 Britanya, 2020 Britanya ve 2021 Azerbaycan gibi yarışlarda kendiliğinden patlayan lastikler nedeniyle ciddi skandalların da merkezinde yer aldı.
Bridgestone lastikleri
Fotoğraf: Motorsport Images
Bridgestone'un F1'de yer aldığı son döneme göre sporda çok şey değişti: eskiden takımlar lastik tedarikçilerine ödeme yapmaktaydı, şu anda Pirelli bizzat F1'e ödeme yapıyor.
Seri yönetiminin hedeflerini tutturmakta başarılı olan Pirelli'nin en büyük sıkıntısı yüksek sıcaklıklarda lastik bozulmasına çözüm bulamamak oldu, yüksek yere basma gücü çağında bu sıkıntı daha da arttı.
Yine BBC'nin haberine göre bu sıkıntılara dikkat çeken bazı pilotlar, diğer kategorilerde başarılı olabileceğini kanıtlayan Bridgestone'un lastik bozulmasının önüne geçebileceğini düşünüyor.
Bridgestone'un sunumu bu konuda bizlere daha net bilgiler verecektir, ancak şu anlık elimizdeki bilgiler kasıtlı.
2025'ten itibaren F1 lastiklerinin hangi şirket tarafından tedarik edileceğine ilişkin karar, FIA ile yapılacak teknik ve F1'in kendisiyle yapılacak ticari görüşmelere bağlı, dolayısıyla süreç bir süre daha tam gaz devam edecek.
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