Briatore’den 2027 transfer yorumu: "Tek gerçekçi hamle, Verstappen'in Mercedes'e geçmesi olur” 

İki kez Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, Aston Martin'in yeni AMR26 aracıyla rekabetten uzak bir sezon geçiriyor. 2026’nın şu ana kadarki bölümünde sadece bir puan toplayabilen İspanyol pilotun adı, son günlerde eski takımı Alpine ile anılmaya başlanmıştı.

Alonso'nun olası bir hamleyle Fransız ekibine geri dönmesi, kendisinin 2005 ve 2006 şampiyonluklarında önemli bir rol oynayan Flavio Briatore ile yeniden bir araya gelmesi anlamına geliyor.

Ancak İtalyan basını Moto.It’e konuşan 76 yaşındaki Briatore, 2027 için yalnızca “tek bir” büyük transferin gerçekleşme ihtimali olduğuna inandığını belirtti.

Alonso ve Hamilton gibi tecrübeli isimlerin Formula 1 için hâlâ çok büyük birer değer olduğunu vurgulayan Briatore, şu ifadeleri kullandı: "Maalesef Fernando bu yıl rekabetçi bir araca sahip değil ama ne zaman ufak bir fırsat görse bunu hemen değerlendiriyor.”

“Fernando, tıpkı Hamilton gibi bir fenomen. Bence ikisi de F1 için çok faydalı; onlar kendi başlarına birer marka."

"2027 transferlerinde çok fazla değişikliğin olacağını düşünmüyorum: Tek gerçekçi hamle, Verstappen'in Mercedes'e geçmesi olur.”

“Biz şu anki pilotlarımızdan memnunuz, gelecekte neler olacağını göreceğiz. Sonuçta benim işim, elimizdeki pilotlarla neler başarabileceğimizi bulmak ve gerektiğinde değişiklikler yapmak.”

“Fırsatları değerlendireceğiz: Bu, sadece bizim için değil tüm şirketler için geçerli olan bir yaklaşım."

2026 sezonundaki yedi yarışın ardından Alpine, özellikle Mercedes güç ünitesine geçiş yapmasının da katkısıyla dikkat çekici bir performans sergiliyor. Monako'daki podyumu FIA kararıyla geri iade edilen Fransız pilot Pierre Gasly, bu yıl finiş gördüğü her yarıştan puan almayı başardı.

Şu anda 41 puanla sekizinci sıradaki Gasly, yedinci sıradaki Max Verstappen'in yalnızca 14 puan gerisinde yer alıyor.

Gasly’nin performansından son derece etkilendiğini itiraf eden Briatore, onun hakkında şunları söyledi: "Pierre benim için tamamen bir sürpriz oldu.”

“Onu yakından tanıdıkça değerini çok daha iyi anlıyorum. İşine olağanüstü bir bağlılık gösteren, harika bir karakter."