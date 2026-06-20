Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 İspanya GP

Briatore’den 2027 transfer yorumu: "Tek gerçekçi hamle, Verstappen'in Mercedes'e geçmesi olur” 

Flavio Briatore, 2027 için padoğu sarsacak ‘tek bir’ pilot hamlesi beklediğini açıkladı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Flavio Briatore, Alpine

Flavio Briatore, Alpine

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

İki kez Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, Aston Martin'in yeni AMR26 aracıyla rekabetten uzak bir sezon geçiriyor. 2026’nın şu ana kadarki bölümünde sadece bir puan toplayabilen İspanyol pilotun adı, son günlerde eski takımı Alpine ile anılmaya başlanmıştı.

Alonso'nun olası bir hamleyle Fransız ekibine geri dönmesi, kendisinin 2005 ve 2006 şampiyonluklarında önemli bir rol oynayan Flavio Briatore ile yeniden bir araya gelmesi anlamına geliyor.

Ancak İtalyan basını Moto.It’e konuşan 76 yaşındaki Briatore, 2027 için yalnızca “tek bir” büyük transferin gerçekleşme ihtimali olduğuna inandığını belirtti.

Alonso ve Hamilton gibi tecrübeli isimlerin Formula 1 için hâlâ çok büyük birer değer olduğunu vurgulayan Briatore, şu ifadeleri kullandı: "Maalesef Fernando bu yıl rekabetçi bir araca sahip değil ama ne zaman ufak bir fırsat görse bunu hemen değerlendiriyor.” 

“Fernando, tıpkı Hamilton gibi bir fenomen. Bence ikisi de F1 için çok faydalı; onlar kendi başlarına birer marka."

"2027 transferlerinde çok fazla değişikliğin olacağını düşünmüyorum: Tek gerçekçi hamle, Verstappen'in Mercedes'e geçmesi olur.” 

“Biz şu anki pilotlarımızdan memnunuz, gelecekte neler olacağını göreceğiz. Sonuçta benim işim, elimizdeki pilotlarla neler başarabileceğimizi bulmak ve gerektiğinde değişiklikler yapmak.”

“Fırsatları değerlendireceğiz: Bu, sadece bizim için değil tüm şirketler için geçerli olan bir yaklaşım."

2026 sezonundaki yedi yarışın ardından Alpine, özellikle Mercedes güç ünitesine geçiş yapmasının da katkısıyla dikkat çekici bir performans sergiliyor. Monako'daki podyumu FIA kararıyla geri iade edilen Fransız pilot Pierre Gasly, bu yıl finiş gördüğü her yarıştan puan almayı başardı. 

Şu anda 41 puanla sekizinci sıradaki Gasly, yedinci sıradaki Max Verstappen'in yalnızca 14 puan gerisinde yer alıyor.

Gasly’nin performansından son derece etkilendiğini itiraf eden Briatore, onun hakkında şunları söyledi: "Pierre benim için tamamen bir sürpriz oldu.” 

“Onu yakından tanıdıkça değerini çok daha iyi anlıyorum. İşine olağanüstü bir bağlılık gösteren, harika bir karakter."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Leclerc’in mental koçu: “Kırmızı araçta birinci ve ikinci pilot ayrımı olmayacak”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Mercedes, dayanıklılık sorunlarının nedenini açıkladı

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Mercedes, dayanıklılık sorunlarının nedenini açıkladı

Leclerc’in mental koçu: “Kırmızı araçta birinci ve ikinci pilot ayrımı olmayacak”

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Leclerc’in mental koçu: “Kırmızı araçta birinci ve ikinci pilot ayrımı olmayacak”

Moto2 Çekya Sıralama: Alonso rekor turuyla pole pozisyonunda, Deniz 22. sırada

Moto2
Moto2
Brno
Moto2 Çekya Sıralama: Alonso rekor turuyla pole pozisyonunda, Deniz 22. sırada

Son Haberler

Formula 4 Monza 1. ve 2. yarış: Alp'ten çifte başarı; İlk yarışta 4.’lük, ikinci yarışta podyum!

TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR
Formula 4 Monza 1. ve 2. yarış: Alp'ten çifte başarı; İlk yarışta 4.’lük, ikinci yarışta podyum!

Mercedes, dayanıklılık sorunlarının nedenini açıkladı

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Mercedes, dayanıklılık sorunlarının nedenini açıkladı

Hamilton: "Performansımızın anatharı 'inovasyon'"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Hamilton: "Performansımızın anatharı 'inovasyon'"

Briatore’den 2027 transfer yorumu: "Tek gerçekçi hamle, Verstappen'in Mercedes'e geçmesi olur” 

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Briatore’den 2027 transfer yorumu: "Tek gerçekçi hamle, Verstappen'in Mercedes'e geçmesi olur” 

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle