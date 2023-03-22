Briatore: "Zihniyet değişmediği sürece Ferrari'nin geri dönmesi mümkün değil"

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Ferrari zaman zaman çok iyi performanslar sergilese de, 2007-2008'den bu yana herhangi bir şampiyonluk alamadı.

Sık sık İtalyan ekipte değişiklikler yaşanıyor ancak sonuç pek değişmiyor.

Bu yıla yaptıkları zor başlangıcın ardından Ferrari'deki durumu yorumlayan Flavio Briatore, "Şu anda gördüğümüz şey bugün başlamadı. Şampiyonluğu kazanmalarının üzerinden kaç yıl geçti siz söyleyin?"

"Geçen yıla çok iyi başladılar ama sonra FIA kuralları değiştirdi ve takım artık rekabetçi değildi. Ferrari'nin yerinde olsaydım, bu değişikliği veto ederdim. Politik olarak daha sert olmak zorundasınız."

"Önceki başkan Ferrari'de sadece İtalyanların çalışmasını istiyordu. Ancak Formula 1 uluslararası bir spor, bu yaklaşım burada işe yaramıyor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Ferrari

"Geçmişe bakın, Todt'tan Domenicali'ye, eğer önemli bir sorun varsa kime gideceğiniz belliydi. Oysa şimdi Ferrari'de böyle bir kişi yok. Kiminle konuşacağınızı bilmiyorsunuz."

"Yakın zamanda Frederic Vasseur takıma geldi, onu iyi tanıyorum. Doğru niteliklere sahip iyi bir adam. Kimse SF-23'ün sorunları için onu suçlamayacak çünkü araç o gelmeden önce tasarlanmıştı. Fakat rakiplerinden en iyi mühendisleri çekerek iyi bir ekip kurabilir. Yıllardır diğer takımları görmezden geliyorlar ama Ferrari'nin ilerleme kaydetmesinin tek yolu bu."

"En basitinden Aston Martin'e bakın. Bu kadar yükseleceklerini kim düşünürdü ki? Ancak Lawrence Stroll transfer pazarında akıllıca bir yaklaşım kullanarak iyi iş çıkardı. Ferrari'nin genç yetenekler bulması gerekiyor ve bunu yapabilirler."

"Elbette İngiliz mühendisleri Maranello'ya getirmek kolay değil ama rekabet gücünü artırmak için yeni fikirlere ihtiyaçları var. Dünya değişti ve Ferrari'nin de değişmesi gerekiyor."

"Ferrari halkla ilişkiler konusunda cılız kalıyor. Kışın hep dünya şampiyonu oluyorlar ama sonra... Bu yıl yıl bir yöneticinin Ferrari'nin yeni aracı hakkında 'şimdiye kadar gördüğüm en hızlı araç' dediğini duydum. Bu gibi açıklamalardan sonra yaşanan hayal kırıklığı Tifosi'yi daha da kızdırıyor. Asla hiçbir şey için söz vermemelisiniz."

"Red Bull'un performansı beklentiler doğrultusunda, Aston Martin muazzam bir ilerleme kaydetti. Oysa Ferrari yine büyük umutlardan bahsediyor. Fakat önce birkaç yarış kazandığınızı görseydik..." dedi.

Takımın pilot tutumunu da eleştiren Briatore, "Ayrıca 2022'de her şeyi Leclerc üzerine kurmalılardı. Sadece biri şampiyon olur. Charles araçta daha iyi hissediyordu, tamamen ona odaklanmaları gerekiyordu." dedi.