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Briatore, Wolff ile görüştü; Alonso-Mercedes iddiaları hız kazandı!

Fernando'nun menajeri Flavio Briatore, Mercedes takım patronu Toto Wolff ile Monte Carlo'da tanınmış bir pastanede kahve içti. Görüşülen konunun Lewis Hamilton'ın gelecek yıl boşalacak kokpiti olması kaçınılmaz.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yardımcı Editör Roberto Chinchero
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Flavio Briatore e Toto Wolff

Monako'da yer alan ünlü bir pastanede kahve içmek için buluşan Flavio Briatore ve Toto Wolff'un görüntüsü kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı.

Bu fotoğraf başkası tarafından değil, doğrudan Briatore'nin kendisi tarafından paylaşıldı.

Mercedes'in beklenmedik şekilde boş bir koltukla karşı karşıya kalmasından bu yana Wolff, mevcut tüm seçenekleri değerlendirmek üzere sürücü piyasasına bakıyor.

Aston Martin ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Fernando Alonso da seçenekler arasında. Menajeri Briatore ve Wolff arasındaki toplantı, iki tarafın da ihtiyaçlarını değerlendirmek için mükemmel bir zamanda gerçekleşti.

Wolff artık karar vermek için acele etmeyebilir, Aston'da 2025 için ilk tercih olarak görüldüğü için Alonso'nun da böyle bir lüksü var.  Ancak Mercedes'te Alonso'nun gelişinin artıları ve eksileri var. İlk engel elbette yaş. 39 yaşındaki Lewis Hamilton'ın yerine 42 yaşındaki Alonso'yu getirmek, halihazırda devam eden yeniden yapılanma göz önüne alındığında, pek de cazip bir yol gibi görünmüyor.

Öte yandan, eğer iyi bir geçmişe sahip bir sürücüye sahip olmak isteniyorsa, başka bir alternatif de yok. Fernando geçiş dönemi için iyi bir seçim olabilir ve eğer '1+1' yıllık kontratı imzalamayı kabul ederse, gelecekte takımın Kimi Antonelli'ye kapıyı açma olasılığını garanti etmiş olur.

Alonso'nun iki yıllık bir kontrat alması pek olası değil. Eğer Fernando için en önemli şey buysa, pazarlıkların olumsuz sonuçlanması epey olası.

Bu müzakere süreci şimdilik tüm pilot pazarını tıkıyor. Özellikle Carlos Sainz ve Alexander Albon için Alonso'nun nereye gideceğini bilmek çok önemli: Fernando Aston Martin'den ayrılırsa bu Sainz için iyi haber olacak, tersi durumda ise Albon Toto Wolff'un listesinde ilk sırada yer alacak.

Ocon'un geleceğinden Sergio Perez'in geleceğine, ondan da Sainz'in temel tercihlerinden birisi olan Audi'nin hedefindeki pilotlara kadar uzanan yoğun bir dönem var.

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