Briatore, Wolff ile görüştü; Alonso-Mercedes iddiaları hız kazandı!
Fernando'nun menajeri Flavio Briatore, Mercedes takım patronu Toto Wolff ile Monte Carlo'da tanınmış bir pastanede kahve içti. Görüşülen konunun Lewis Hamilton'ın gelecek yıl boşalacak kokpiti olması kaçınılmaz.
Monako'da yer alan ünlü bir pastanede kahve içmek için buluşan Flavio Briatore ve Toto Wolff'un görüntüsü kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı.
Bu fotoğraf başkası tarafından değil, doğrudan Briatore'nin kendisi tarafından paylaşıldı.
Mercedes'in beklenmedik şekilde boş bir koltukla karşı karşıya kalmasından bu yana Wolff, mevcut tüm seçenekleri değerlendirmek üzere sürücü piyasasına bakıyor.
Aston Martin ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Fernando Alonso da seçenekler arasında. Menajeri Briatore ve Wolff arasındaki toplantı, iki tarafın da ihtiyaçlarını değerlendirmek için mükemmel bir zamanda gerçekleşti.
Wolff artık karar vermek için acele etmeyebilir, Aston'da 2025 için ilk tercih olarak görüldüğü için Alonso'nun da böyle bir lüksü var. Ancak Mercedes'te Alonso'nun gelişinin artıları ve eksileri var. İlk engel elbette yaş. 39 yaşındaki Lewis Hamilton'ın yerine 42 yaşındaki Alonso'yu getirmek, halihazırda devam eden yeniden yapılanma göz önüne alındığında, pek de cazip bir yol gibi görünmüyor.
Öte yandan, eğer iyi bir geçmişe sahip bir sürücüye sahip olmak isteniyorsa, başka bir alternatif de yok. Fernando geçiş dönemi için iyi bir seçim olabilir ve eğer '1+1' yıllık kontratı imzalamayı kabul ederse, gelecekte takımın Kimi Antonelli'ye kapıyı açma olasılığını garanti etmiş olur.
Alonso'nun iki yıllık bir kontrat alması pek olası değil. Eğer Fernando için en önemli şey buysa, pazarlıkların olumsuz sonuçlanması epey olası.
Bu müzakere süreci şimdilik tüm pilot pazarını tıkıyor. Özellikle Carlos Sainz ve Alexander Albon için Alonso'nun nereye gideceğini bilmek çok önemli: Fernando Aston Martin'den ayrılırsa bu Sainz için iyi haber olacak, tersi durumda ise Albon Toto Wolff'un listesinde ilk sırada yer alacak.
Ocon'un geleceğinden Sergio Perez'in geleceğine, ondan da Sainz'in temel tercihlerinden birisi olan Audi'nin hedefindeki pilotlara kadar uzanan yoğun bir dönem var.
Alonso'dan Mercedes iddiasına yanıt: "F1'de devam edersem ilk Aston Martin'le görüşürüm"
Alonso'dan Mercedes iddiasına yanıt: "F1'de devam edersem ilk Aston Martin'le görüşürüm" Alonso'dan Mercedes iddiasına yanıt: "F1'de devam edersem ilk Aston Martin'le görüşürüm"
Wolff, Hamilton'ın yerine geçmek isteyen isimlerden WhatsApp mesajları almış
Wolff, Hamilton'ın yerine geçmek isteyen isimlerden WhatsApp mesajları almış Wolff, Hamilton'ın yerine geçmek isteyen isimlerden WhatsApp mesajları almış
Alonso ve Vettel, 2025 için Mercedes'in radarında mı?
Alonso ve Vettel, 2025 için Mercedes'in radarında mı? Alonso ve Vettel, 2025 için Mercedes'in radarında mı?
Son Haberler
Alonso: "Kendime güvenmeseydim bu kış çok zor geçerdi"
Alonso: "Kendime güvenmeseydim bu kış çok zor geçerdi" Alonso: "Kendime güvenmeseydim bu kış çok zor geçerdi"
Brown, Red Bull ve RB hakkındaki 'sportif adalet' çağrılarını yineledi
Brown, Red Bull ve RB hakkındaki 'sportif adalet' çağrılarını yineledi Brown, Red Bull ve RB hakkındaki 'sportif adalet' çağrılarını yineledi
Fallows: "AMR24, AMR23'ün güçlü bir evrim geçirmiş hâli"
Fallows: "AMR24, AMR23'ün güçlü bir evrim geçirmiş hâli" Fallows: "AMR24, AMR23'ün güçlü bir evrim geçirmiş hâli"
Stroll: "Geçtiğimiz yıl Alonso fazla hızlıydı"
Stroll: "Geçtiğimiz yıl Alonso fazla hızlıydı" Stroll: "Geçtiğimiz yıl Alonso fazla hızlıydı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar