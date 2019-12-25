Briatore: "Wolff, Ferrari'nin sorunlarını çözemez"

Sezonun sonunda, Lewis Hamilton ve Toto Wolff'un birlikte Ferrari'ye geçebileceği yönünde ciddi spekülasyonlar bulunuyor.

Wolff bu iddiaları kabul etmedi ancak Hamilton ile ilgili söylentiler devam ediyor.

Bununla birlikte eski Benetton ve Renault takım patronu Flavio Briatore, her iki ismin de Ferrari'ye geçmeyeceğini düşünüyor.

Briatore, “Toto Wolff, Mercedes'in hissedarı. Bu yüzden herhangi bir değişiklik yapması mantıklı değil. Buna ek olarak Ferrari'nin sorunlarını da çözemez. Maranello'da güçlü bir lidere ihtiyaç var."

"Kilit nokta araç. Renault'ya bakın. Riccardo'ya çok para teklif ettiler, ancak bu rakamı araca yatırım yapmak daha mantıklıydı. Ferrari'nin şu noktada Mercedes'le arasındaki farkı azaltması gerekiyor. 0.1 saniyeye kadar indirdiğiniz zaman pilotun kendisi sonuçlar üzerinde önemli bir rol oynamaya başlar, ama 0.5 saniye gerideyken, pilotunuz kim olursa olsun hiçbir şey yapamaz."

"Lewis Ferrari'ye geçecek mi? Şahsen onunla Charlees Leclerc arasında seçim yapacak olsam Charles'a odaklanırdım."

"Ayrıca sözleşmesi daha az maliyetli. Lewis Hamilton takıma büyük paralara mal olacak. Neredeyse takım bütçesinin yarısına denk." dedi.