Briatore: "Verstappen - Leclerc savaşı tüm F1'e fayda sağlıyor"

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Sezonun ilk iki yarışına Charles Leclerc ve Max Verstappen arasındaki keyifli mücadeleler damgasını vurmuştu.

Suudi Arabistan'da son tura kadar galibiyet için savaştılar ve ikili arasında bitiş çizgisini geçerken sadece yarım saniye vardı.

Radiorai'ye konuşan Flavio Briatore, sezonun başlangıcının tüm Formula 1 için iyi olduğunu dile getirdi.

Briatore, "Bu Formula 1 tamamen farklı ve bence herkes için iyi. Amerika, F1'i tekrar keşfediyor, örneğin Miami yarışının biletleri üç ay içerisinde tükendi."

"Geçen yıl dünya şampiyonasını inanılmaz bir yarışla bitirdik ve bu yıl önce Ferrari dublesi, sonrasında da son dönemin en güzel yarışlarından birisi olan Suudi Arabistan'la başladık."

"Sınırda olan iki çok iyi ve çok doğru pilotun katıldığı güzel bir düelloydu fakat bunu tartışma olmadan yaptılar. Bu, F1'in tamamı ve seyirciler için çok iyi."

"Bana göre harika bir mücadeleydi." dedi.

Briatore, bir takım patronu olsaydı, ikiliden hangisini takımında isteyeceği sorusuna da yanıt verdi.

"Verstappen'i alırdım. O, Formula 1'deki en iyi pilot ve bunu geçen yıl zaten gördük."

"Bu yıl daha fazla tecrübesi var. Dünya şampiyonluğu için savaştı ve zaten şampiyon oldu. Fakat param olsaydı, her ikisini de alırdım."

Son olarak şampiyonanın gidişatıyla ilgili de şunları ekledi: "Ferrari yıl boyunca rekabetçi olabilecek bir araca sahip."

"Fakat şampiyonluk savaşında her şey olabilir. Önemli olan aracın iyi şekilde çalışması. Sonuna kadar götürecekler ve umarım kazanacaklar. Bu, daha çok sürücülere ve stratejilere bağlı olacak."

"İki veya üç yarışa Mercedes de mücadeleye katılacak. Hamilton savaşıyor, pes etmiyor ve büyük bir şampiyon olarak orada kalmaya devam ediyor, eminim geri dönecek. Alonso da iyi gidiyor."