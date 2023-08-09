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Formula 1 Haberler

Briatore: "Verstappen, F1'de pilotun önemini gösteriyor"

Formula 1 efsanesi Flavio Briatore, Max Verstappen'in son dönemki performansının, Formula 1'de pilotun önemini gösterdiğine inanıyor.

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Flavio Briatore and Mark Webber

Red Bull'un bu yılki üstünlüğü tartışılmaz, zira bu sezon şimdiye kadar her yarışı kazandılar fakat Verstappen'in takım arkadaşına karşı sahip olduğu avantaj da, takımın başarısında sürücünün rolünün tartışılmaz olduğunu gösteriyor.

Michael Schumacher ve Fernando Alonso ile Formula 1'in zirvesine çıkan Flavio Briatore, Belçika'da sergilediği güçlü performansın ardından Verstappen'i övdü.

Briatore'ye göre, gerilerden gelerek kazanması, aracın önemi kadar pilotun önemini de gösteriyor.

Il Riformista'ya konuşan Briatore, "Max Verstappen fark yaratanın sadece araç değil, sürücü olduğunu da gösterdi."

"Geriden başladı, yükseldi ve sonra Perez'e 20 saniye fark attı." 

"Yine harika bir performans sergiledi: şu anda rakipsiz. Yarışı domine eden büyük bir şampiyon olduğunu kabul etmeliyiz." dedi.

Pek çok kişi Hollandalı pilotun hakimiyetini sıkıcı buluyor fakat Briatore'ye göre pisti dolduran 380 bin kişilik taraftar kitlesi, aslında sporun popülaritesini ve yarışların sıkıcı geçmediğini gösteriyor.

Briatore, "İki gün boyunca, yağmur altında bile olsa bekleyen 380 bin kişilik coşkulu bir tarafta grubumuz vardı. Bu, şu anda baskın bir sürücü olmasına rağmen Formula 1 algısının artık çok yüksek olduğunu gösteriyor."

"Asıl kahramanlar yağmur altında bile mutlu olan, dans eden ve sevinen seyircilerdi." dedi.

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