Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"
Flavio Briatore, Kanada GP podyumunu paylaşan üçlüyü "gridin en iyileri" olarak görüyor.
Montreal'de gerçekleştirilen yarışı Max Verstappen kazanırken, griddeki diğer şampiyonlar Fernando Alonso ve Lewis Hamilton podyumu tamamlamıştı.
Üçlü genel olarak bu yıl şimdiye kadar en iyi performans sergileyen pilotlar oldular ve hemen hemen her hafta sonu podyum için savaştılar.
Eski Benetton ve Renault takımlarının yöneticisi Flavio Briatore, Roma Riformista gazetesine verdiği röportajda Montreal yarışı hakkında konuştu ve bu üçlüyü övdü.
Briatore, "Kanada'da Max Verstappen'in yeniden güçlü performans sergilediğine tanık olduk."
"Takım arkadaşı Sergio Perez ise aynı araçla oldukça geride kaldı, bu da gösteriyor ki sadece araç değil, pilot da en iyiler arasında olmalı."
"Podyuma üç ünlü şampiyon çıktı, gerçekten en iyiler onlar ve inanılmaz yetenekliler. Diğerleri şu anda bir adım geride."
"Fernando Alonso tüm yarış boyunca zorladı ve Verstappen'in sadece on saniye gerisinde bitirdi, bu da Aston Martin'in açık bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor."
"Kanada Grand Prix'si için hazırlanan yeni güncellemeler çalıştı ve Mercedes'in önüne geçtiler. Fernando yarışta Hamilton'ı geçti ve ikinci sırayı rahatça kontrol altında tuttu." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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