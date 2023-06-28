Briatore: "Verstappen, Alonso ve Hamilton, gridin en iyi üç pilotu"

Briatore, "Kanada'da Max Verstappen'in yeniden güçlü performans sergilediğine tanık olduk."

"Takım arkadaşı Sergio Perez ise aynı araçla oldukça geride kaldı, bu da gösteriyor ki sadece araç değil, pilot da en iyiler arasında olmalı."

"Podyuma üç ünlü şampiyon çıktı, gerçekten en iyiler onlar ve inanılmaz yetenekliler. Diğerleri şu anda bir adım geride."

"Fernando Alonso tüm yarış boyunca zorladı ve Verstappen'in sadece on saniye gerisinde bitirdi, bu da Aston Martin'in açık bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor."

"Kanada Grand Prix'si için hazırlanan yeni güncellemeler çalıştı ve Mercedes'in önüne geçtiler. Fernando yarışta Hamilton'ı geçti ve ikinci sırayı rahatça kontrol altında tuttu." dedi.