Briatore: "Verstappen ağzını kapalı tutmayı öğrenmeli"

Max Verstappen, son yıllardaki güçlü performansının ardından gridin en iyilerinden birisi olarak kabul görüyor.

Ancak Hollandalı pilotun yaptığı açıklamalar sık sık gündem oluyor ve bundan ötürü eleştiriliyor.

Son olarak Ferrari hakkındaki "hile" sözleri yüzünden Ferrari CEO'su tarafından sert şekilde eleştirildi ve takıma katılmasının söz konusu olmadığı söylendi.

Eski F1 takım patronu Flavio Briatore, geçtiğimiz hafta Red Bull'la olan anlaşmasını 2023 sonuna kadar uzatan Verstappen'in iyi bir pilot olduğunu ancak bazen susmasının daha iyi olacağını dile getirdi.

İtalyan Autosprint Briatore, "Max'in Red Bull'da kalması harika. Bu sayede onu uzun süre boyunca gridin önünde görebileceğiz. Çok hızlı, sürekli gelişiyor ve çoğu zaman herkesi gölgede bırakıyor."

"Ama Verstappen ağzını kapalı tutmayı öğrenmeli. Ferrari hakkındaki hile suçlamalarını görmezden gelebilirdi. Öncelikle bu tür açıklamalar yapmak onun işi değil. İkincisi, tüm hikaye doğru değildi."

Ancak Briatore, Verstappen'in performansını övdü ve hayalindeki kadroda genç sürücüye de yer verdi.

“Eğer bir takım oluştursaydım, [Charles] Leclerc ve Verstappen'i bir araya getirmek isterdim. Bunlar iki fenomen. Bu iki pilotla önümüzdeki on yıl içinde her yarış ve şampiyonluğu kazanabilirsiniz." dedi.

Son olarak Red Bull'la ilgili de, "Red Bull her zaman doğru şekilde mücadele eden bir takım. Honda artık iyi durumda ve bu da Red Bull için iyi bir haber. Artık takımda sürekli bir güçler. Bu, Red Bull açısından güç ve dayanıklılıkla ilgili belirsizlikleri azaltıyor. Ancak Red Bull, 2021'den sonra Honda'yı kaybetmekten korkuyor." dedi.