Briatore: "Umarım Ferrari'nin domine ettiği harika bir sezon izleriz"

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Eski Renault takım patronu, 2009'da Crashgate skandalı'nın ortaya çıkmasından sonra Formula 1'den yasaklanmış, sonradan yasağı kaldırılmış olsa da bu seneye kadar geri dönmemişti.

Sene başında Stefano Domenicali tarafından kendisine önerilen marka elçiliği görevine başlayan Briatore, geri dönmeyi beklemediğini fakat hiçbir şekilde yabancılık çekmediğini belirtiyor.

Monaco Matin'e konuşan Briatore, "Bahreyn yarışından birkaç gün önce yeni görevime başladım, yeni görevimin benim kişiliğimle tamamen uyuştuğunu ve sanki hiç Formula 1'den uzak kalmamışım gibi hissettim. Eskiden tanıdığım birçok insan halen burada ve beni gördükleri için sevinmiş durumdalar."

"Görevim, farklı ülkelerde de yarışlar düzenleyebilmek için yeni sponsorlarla görüşmek, bu konuda ona yardımcı olabilmek için Stefano ile uzun uzun konuştuk. Bahreyn'de ise denizcilik devi MSC ile partnerlik anlaşması imzaladık. Bu benim Formula 1'e getirdiğim ilk sponsor ve çok iyi hissettiriyor."

Sir Jackie Stewart and Flavio Briatore talk to the boss of MSC Cruises Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yeniden takım patronluğu yapmak isteyip istemediği sorulduğunda ise Briatore, "Patronluğun baskısı çok büyük, şu anda ofiste toplantılar yaparken daha rahatım. İstikrarlı bir patron olarak eskiden sahip olduğum adrenaline artık sahip değilim, bu heyecanı yirmi iki yıl boyunca yaşadım. Yardım etmek ve tecrübemi paylaşmak için organizasyonun bir parçası olmaktan çok mutluyum. ”

Son olarak, 2022 Formula 1 sezonu hakkında yorumlarını paylaşan Briatore, "Geçen sezonun sonunda Hamilton ve Verstappen arasındaki düelloda müthiş bir gerilim yaşandı. Bu, tüm Formula 1 hayranları için halen çok taze."

"Bu sezon ise geçen sezondan da iyi başladı! Ferrari'nin önde olmasının Formula 1'i tamamen sarsacağını düşünüyorum. Charles Leclerc harika bir iş çıkarıyor, Carlos Sainz da aynı şekilde harika. Umarım Ferrari'nin domine ettiği harika bir sezon izleriz, ki yeniden şampiyon olmaları bile başka bir hikaye." dedi.