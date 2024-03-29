Briatore tümör nedeniyle ameliyat oldu
Flavio Briatore, iyi huylu bir tümör nedeniyle kalp ameliyatı geçirdi fakat durumu iyi.
Flavio Briatore, Sergio Perez ile birlikte, Red Bull Racing
Sam Bloxham / Motorsport Images
Flavio Briatore, Instagram aracılığıyla Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde kalp ameliyatı geçirdiğini duyurdu.
Kısa bir süre önce rutin bir kontrol sırasında Briatore'nin vücudunda iyi huylu bir tümör tespit edildi ve bu tümör ameliyat sonrası olduğu yerden çıkarıldı.
Ameliyat başarılı geçerken, Briatore hastaneden taburcu edildi.
Briatore şöyle dedi: "Tıbbi önlemler çok önemli! Rutin bir kontrolden sonra, iyi huylu bir tümör tespit edildiği için kalp ameliyatı geçirdim. Prosedür mükemmel şekilde gerçekleşti."
Briatore, 1989 yılında iş ortağı Luciano Benetton tarafından Benetton F1 takımının ticari direktörlüğüne atanmıştı.
Sonrasında takım patronluğu görevine geldi ve Benetton, onun önderliğinde 1994 ve 1995 yıllarında Michael Schumacher ile dünya şampiyonu oldu.
Briatore daha sonra Renault adını taşıyan takımla, 2005 ve 2006 yıllarında -Fernando Alonso ile- tekrar şampiyon oldu.
Briatore, 2009 yılında 'Crashgate' skandalına karıştığı için Formula 1'den ayrıldı.
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