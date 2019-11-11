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Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Schumacher, Senna'nın ölümünden sonra F1'i bırakmayı düşündü"

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Briatore: "Schumacher, Senna'nın ölümünden sonra F1'i bırakmayı düşündü"
Ekleyen:
, Editör
11 Kas 2019 17:40

Flavio Briatore, Michael Schumacher'in Ayrton Senna'nın ölümünden sonra Formula 1'den ayrılmayı düşündüğünü söyledi.

Brezilyalı efsane pilot 1994 San Marino GP'de geçirdiği kazada hayatını kaybetti ve o dönem Michael Schumacher, Benetton adına mücadele ediyordu.

Schumacher, Senna'nın ölümünden en çok etkilenen isimlerden biriydi ve o yıl şampiyonluğa ulaşırken, 1995'te Benetton'la bir şampiyonluk daha aldı.

O dönem Benetton'ın başında yer alan ve Schumacher'le çalışan Flavio Briatore, Schumacher'in o kazadan sonra F1'den ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğünü dile getirdi.

Alman Kölner Express'e konuşan Briatore, "Schumacher, Formula 1'in Pavarotti'siydi, ama Ayrton Senna'nın ölümünden sonra gerçekten çok değişti."

"Ciddi olarak motor sporlarından emekli olmayı düşündü. Neyse ki bizim için kararından vazgeçti ve kariyerine devam etti." dedi.

Briatore, Benetton zamanıyla ilgili de ilginç bir anısını anlattı.

"Gerçek şu ki, iyi bir pilot, dünya şampiyonu ya da bir yıldıza imza attıracak paramız yoktu. Herkes bize gülüyordu ve bu yüzden yetenekli bir sürücü aramak zorundaydık."

"Geleneksel Formula 1 takımları için bir tehlike arz ediyorduk. Tüm efsanelere karşı yarışan bir tişört şirketi... Benetton tişört diken bir şirket olsa da, onları geçmeyi başardı! Her zaman bizden şikayet ettiler, ama Michael'ı araçta her gördüklerinde hepsi susup kaldı."

 

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Editör Kemal Şengül

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