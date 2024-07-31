Briatore, Sainz'ı ikna edebilmek için Mercedes'i kullanmış!

Carlos Sainz, gridde neredeyse her takımla ilişkilendirildi ancak aralarından Alpine, Williams ve Sauber/Audi ekipleri öne çıkıyordu.



Formula 1 muhabiri Lawrence Barretto'nun iddiasına göre, Renault CEO'su Luca de Meo'nun danışmanı Flavio Briatore, İspanyol pilotu Alpine'e transfer edebilmek için büyük çaba sarf etti.

Bu çaba, Mercedes ile yapılacak yeni bir motor anlaşmasının vaat edilmesini de içeriyordu.



İddialara göre Alpine, 2026'da fabrika takımından müşteri takımına dönüşerek Mercedes motorunu kullanan takımlardan biri haline gelecek.

Konu ile ilgili Barretto şunları söyledi: "Alpine, Carlos Sainz'ı çok ciddiye aldı."



"Flavio Briatore geldikten sonra bu çaba iyice artırdı."



"İspanyol pilotu Alpine'e yeniden çekebilmek için elinden gelen her şeyi yaptı."



"Olası bir Mercedes motoru anlaşması yapılması da dahil birçok şey sunuldu."



Ancak Flavio Briatore'nin tüm bu çabası, Carlos Sainz'ın Williams ile anlaşmasıyla sona ermiş görünüyor.