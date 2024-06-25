Briatore, Sainz'ı Alpine'e kazandırmak için ağlarını örüyor

İspanya Grand Prix'si hafta sonu boyunca Williams veya Sauber/Audi arasında yapılması beklenen seçime eklenen Enstone'a dönüş ihtimali Carlos Sainz’ın son dakikada fikrinin değişmesine yol açabilir.

Pazar günü, Ferrari sürücüsünün babası ve aynı zamanda rallideki başarılarıyla kendi başına bir motor sporları efsanesi olan Carlos Sainz Sr.,padokta Flavio Briatore ile sohbet ederken görüldü.

İkili, telefon numaralarını değiş tokuş ederken görüntülendi ve bu da Alpine'in 2025 için Sainz'ı kadrosuna katabileceği spekülasyonlarını ateşledi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Ferrari

Ömür boyu spordan men cezasının kaldırılmasının ardından on yılı aşkın bir süre kenarda kaldıktan sonra Alpine ile F1'e geri dönen Briatore, Renault Grubu CEO'su Luca de Meo'nun yönetici danışmanı olarak atanmıştı. Briatore'nin görevleri arasında sürücü piyasası hakkında de Meo'ya fikir sunmak da bulunuyor.

Alpine, Esteban Ocon'un yeni ufuklara yelken açmak üzere takımdan ayrılmasıyla 2025 için en az bir yarış koltuğu boşalacak ve Pierre Gasly'nin kalması olası olsa da kesinleşmiş değil.

Sainz, geçen hafta her boş kokpite sahip takımdan sözleşme teklifleri aldığını açıkladı. Ferrari'nin yerine Lewis Hamilton'ı transfer etme kararı sonrasında, İspanyol pilot, sürücü piyasasının en sıcak ismi haline geldi.

Sainz'ın imzası için önde gelen adaylar Williams ve Sauber/Audi iken, Enstone merkezli ekibin son yarışlarda kaydettiği hızlı ilerleme ve Briatore'nin de Meo'nun Alpine'i ileriye taşıma çabasıyla takıma katılması, Sainz için bu takımı çok cazip bir seçenek haline getirmiş olabilir.

Alpine, artık puan toplama konusunda dışarıda kalmış değil. İspanya'da dokuzuncu ve onuncu sırada yer aldılar, Williams ve Sauber/Audi ise puan toplayamadı. Williams, Alex Albon'un Monako'da dokuzuncu olmasıyla iki puan topladı, ancak Sauber bu sezon henüz puan alamadı.

Briatore'nin atanması, Alpine takımının kararlı adımlar atmasını sağlayacak. İtalyan, sporun önceki döneminde anlaşmalar yapma konusundaki ünüyle tanınıyor.

1991'de Michael Schumacher'i güvence altına almak için yasal bir savaşı kazanan Briatore, birkaç yıl sonra bu avantajdan yararlandı ve Alman sürücü 1994 ve 1995'te iki sürücüler şampiyonluğu kazandı. Ayrıca, 2004 sezonunda Jarno Trulli'yi performansını yeterli bulmadığı için acımasızca kadro dışı bıraktı.

Michael Schumacher, Benetton and Benetton team manager Flavio Briatore Fotoğraf: Sutton Images

Sainz ise geleceği hakkında bir karar vermek için sabırsızlanıyor.

“En son duruma göre, karar çok yakında alınacak.”

“Daha fazla beklemek istemiyorum. Bu konu haftalar ve hatta aylardır kafamda yer kaplıyor. Artık bir karar verme zamanı geldi ve bu karar yakında alınacak.” dedi Sainz.