Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 İspanya GP

Briatore, Sainz'ı Alpine'e kazandırmak için ağlarını örüyor

Flavio Briatore, İspanya Grand Prix'sinde Carlos Sainz Sr. ile telefon numaralarını değiş tokuş ederken görülmesinin ardından dedikodulara yol açtı.

Neva Ünsaldı
Flavio Briatore and Carlos Sainz Sr

Flavio Briatore and Carlos Sainz Sr

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

İspanya Grand Prix'si hafta sonu boyunca Williams veya Sauber/Audi arasında yapılması beklenen seçime eklenen Enstone'a dönüş ihtimali Carlos Sainz’ın son dakikada fikrinin değişmesine yol açabilir.

Pazar günü, Ferrari sürücüsünün babası ve aynı zamanda rallideki başarılarıyla kendi başına bir motor sporları efsanesi olan Carlos Sainz Sr.,padokta Flavio Briatore ile sohbet ederken görüldü.

İkili, telefon numaralarını değiş tokuş ederken görüntülendi ve bu da Alpine'in 2025 için Sainz'ı kadrosuna katabileceği spekülasyonlarını ateşledi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Ferrari

Ömür boyu spordan men cezasının kaldırılmasının ardından on yılı aşkın bir süre kenarda kaldıktan sonra Alpine ile F1'e geri dönen Briatore, Renault Grubu CEO'su Luca de Meo'nun yönetici danışmanı olarak atanmıştı. Briatore'nin görevleri arasında sürücü piyasası hakkında de Meo'ya fikir sunmak da bulunuyor.

Alpine, Esteban Ocon'un yeni ufuklara yelken açmak üzere takımdan ayrılmasıyla 2025 için en az bir yarış koltuğu boşalacak ve Pierre Gasly'nin kalması olası olsa da kesinleşmiş değil.

Sainz, geçen hafta her boş kokpite sahip takımdan sözleşme teklifleri aldığını açıkladı. Ferrari'nin yerine Lewis Hamilton'ı transfer etme kararı sonrasında, İspanyol pilot, sürücü piyasasının en sıcak ismi haline geldi.

Sainz'ın imzası için önde gelen adaylar Williams ve Sauber/Audi iken, Enstone merkezli ekibin son yarışlarda kaydettiği hızlı ilerleme ve Briatore'nin de Meo'nun Alpine'i ileriye taşıma çabasıyla takıma katılması, Sainz için bu takımı çok cazip bir seçenek haline getirmiş olabilir.

Alpine, artık puan toplama konusunda dışarıda kalmış değil. İspanya'da dokuzuncu ve onuncu sırada yer aldılar, Williams ve Sauber/Audi ise puan toplayamadı. Williams, Alex Albon'un Monako'da dokuzuncu olmasıyla iki puan topladı, ancak Sauber bu sezon henüz puan alamadı.

Briatore'nin atanması, Alpine takımının kararlı adımlar atmasını sağlayacak. İtalyan, sporun önceki döneminde anlaşmalar yapma konusundaki ünüyle tanınıyor.

1991'de Michael Schumacher'i güvence altına almak için yasal bir savaşı kazanan Briatore, birkaç yıl sonra bu avantajdan yararlandı ve Alman sürücü 1994 ve 1995'te iki sürücüler şampiyonluğu kazandı. Ayrıca, 2004 sezonunda Jarno Trulli'yi performansını yeterli bulmadığı için acımasızca kadro dışı bıraktı.

Michael Schumacher, Benetton and Benetton team manager Flavio Briatore

Michael Schumacher, Benetton and Benetton team manager Flavio Briatore

Fotoğraf: Sutton Images

Sainz ise geleceği hakkında bir karar vermek için sabırsızlanıyor.

“En son duruma göre, karar çok yakında alınacak.”

“Daha fazla beklemek istemiyorum. Bu konu haftalar ve hatta aylardır kafamda yer kaplıyor. Artık bir karar verme zamanı geldi ve bu karar yakında alınacak.” dedi Sainz.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Vasseur, İspanya GP'nin ardından Leclerc ile Sainz arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı
Sonraki haber Sauber, Bottas'tan memnun değil mi?

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Newey tatilde, Ferrari ve Aston Martin ise hâlâ onu kadrolarına katmak için mücadele ediyorlar

Newey tatilde, Ferrari ve Aston Martin ise hâlâ onu kadrolarına katmak için mücadele ediyorlar

Formula 1
İspanya GP
Newey tatilde, Ferrari ve Aston Martin ise hâlâ onu kadrolarına katmak için mücadele ediyorlar
Coulthard: "Verstappen'in şampiyonluğu garanti değil"

Coulthard: "Verstappen'in şampiyonluğu garanti değil"

Formula 1
İspanya GP
Coulthard: "Verstappen'in şampiyonluğu garanti değil"
Vasseur, İspanya GP'nin ardından Leclerc ile Sainz arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı

Vasseur, İspanya GP'nin ardından Leclerc ile Sainz arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı

Formula 1
İspanya GP
Vasseur, İspanya GP'nin ardından Leclerc ile Sainz arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı
Carlos Sainz Jr.
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Sainz, en etkileyici arabanın McLaren'da olduğunu düşünüyor

Sainz, en etkileyici arabanın McLaren'da olduğunu düşünüyor

Formula 1
İspanya GP
Sainz, en etkileyici arabanın McLaren'da olduğunu düşünüyor
Sainz'ın kapısını çalan son takım Alpine oldu!

Sainz'ın kapısını çalan son takım Alpine oldu!

Formula 1
İspanya GP
Sainz'ın kapısını çalan son takım Alpine oldu!
Leclerc, Sainz'ın kendisine yaptığı atağın 'amacını' anlayamamış

Leclerc, Sainz'ın kendisine yaptığı atağın 'amacını' anlayamamış

Formula 1
İspanya GP
Leclerc, Sainz'ın kendisine yaptığı atağın 'amacını' anlayamamış
Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Ferrari'nin İspanya güncellemeleri zıplama probleminin gölgesinde kaldı

Ferrari'nin İspanya güncellemeleri zıplama probleminin gölgesinde kaldı

Formula 1
İspanya GP
Ferrari'nin İspanya güncellemeleri zıplama probleminin gölgesinde kaldı
Sainz: "Yüksek hızlı virajlardaki zıplama Ferrari'yi öldürüyor!"

Sainz: "Yüksek hızlı virajlardaki zıplama Ferrari'yi öldürüyor!"

Formula 1
İspanya GP
Sainz: "Yüksek hızlı virajlardaki zıplama Ferrari'yi öldürüyor!"
Ferrari'nin İspanya GP için hızlandırdığı güncellemeleri açığa çıktı

Ferrari'nin İspanya GP için hızlandırdığı güncellemeleri açığa çıktı

Formula 1
İspanya GP
Ferrari'nin İspanya GP için hızlandırdığı güncellemeleri açığa çıktı

Son Haberler

Deniz Öncü, Hollanda ve Almanya GP'de yer almayacak!

Deniz Öncü, Hollanda ve Almanya GP'de yer almayacak!

MOT2 Moto2
Assen
Deniz Öncü, Hollanda ve Almanya GP'de yer almayacak!
Honda'dan iyi haber gelmezse, Verstappen grid cezası alabilir

Honda'dan iyi haber gelmezse, Verstappen grid cezası alabilir

F1 Formula 1
İspanya GP
Honda'dan iyi haber gelmezse, Verstappen grid cezası alabilir
Barselona pisti, araçların performansını belirleme konusunda hâlâ en iyisi mi?

Barselona pisti, araçların performansını belirleme konusunda hâlâ en iyisi mi?

F1 Formula 1
İspanya GP
Barselona pisti, araçların performansını belirleme konusunda hâlâ en iyisi mi?
Newey tatilde, Ferrari ve Aston Martin ise hâlâ onu kadrolarına katmak için mücadele ediyorlar

Newey tatilde, Ferrari ve Aston Martin ise hâlâ onu kadrolarına katmak için mücadele ediyorlar

F1 Formula 1
İspanya GP
Newey tatilde, Ferrari ve Aston Martin ise hâlâ onu kadrolarına katmak için mücadele ediyorlar

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye