Briatore: "Ron Dennis kibirliydi ve bir pilotun nasıl yönetileceğini bilmiyordu"

1980 yılında McLaren'da görev almaya başlayan Dennis, 2016 yılında takımdan ayrılana kadar İngiliz ekibin bir parçasıydı.

Dennis yönetiminde McLaren son derece iyi başarılar elde etti ve F1'deki en iyi ikinci takım olmayı başardı.

Bu süre içerisinde McLaren 12 sürücüler ve sekiz takımlar şampiyonluğu elde etti. Ancak Dennis, takımın giderek kötüye gittiği 2016 yılı sonrasında takımdan ayrıldı.

Genel olarak Dennis sert ve kuralcı kişiliğiyle biliniyor.

Eski Benetton ve Renault takım patronu Flavio Briatore, Dennis'i "kibirli olmakla" suçladı.

Briatore, "Ron, kendi döneminde çok kibirli bir insandı, diğerlerinden daha üstün olduğunu düşünüyordu. Şimdi nasıl olduğunu bilmiyorum."

"Diğerlerinden daha üstün değildi. Doğru zamanda doğru yere gelen doğru adamdı ve McLaren'la birlikte çok başarılıydı. O zamanlar herkesten daha fazla para kazanıyorlardı. Sadece Ferrari gelir açısından onlara yaklaşabilirdi." dedi.

Briatore'ye göre Dennis, pilot yönetiminden de anlamıyordu.

"Ron'un hiç anlamadığı şey, bir sürücüyü nasıl düzgün bir şekilde yönetebileceğiydi. Benim sürücüleri ve bir takımı yönetme şeklim diğerlerinden farklıydı ve herkes bunu fark etti."

"Hiç kimse, ben takım patronuyken benden korkmuyordu."

"Hatta Ross Brawn, diğerlerinden farklı olduğum için basitçe benimle çalışmaktan hoşlandığını bile söyledi."