Briatore, Renault'nun F1 motor projesinin sonlandırması konusunda "kötü adam" değil

Alpine'in danışmanı Flavio Briatore, Renault'nun Formula 1 motor programını sonlandırma planında kendisinin “kötü adam” olarak görülmemesi gerektiğinde ısrar ediyor.

Renault CEO'su Luca de Meo'nun, Alpine F1 takımıyla ilgili geleceğe yönelik yaptığı bir inceleme kapsamında, Fransız üreticinin 2026'dan itibaren Mercedes müşteri motorlarına geçerek kendi motor ünitesi programını sonlandırmaya hazır olduğu bildiriliyor.

Konuyla ilgili resmi kararın, Renault'nun Paris yakınlarındaki Viry-Chatillon fabrikasındaki personelin patronlarının gelecek vizyonu hakkında bilgilendirileceği 30 Eylül'de verilmesi bekleniyor.

Ancak tüm işaretler, Alpine'in Mercedes'e geçiş yaparak 1977'de başlayan Renault'nun kendi motor çalışmalarını sonlandıracağı yönünde.

Geçen hafta, Viry'deki Renault motor personeli temsilcileri, de Meo'ya, 120 milyon dolarlık geliştirme maliyetlerinin bir tedarik anlaşması olarak yıllık 17 milyon dolara düşürüldüğü motor projesini sona erdirme planlarını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulunan bir bildiri yayınladı.

Alpine çalışanlarının Sosyal ve Ekonomik Konseyi, “Viry-Chatillon tesisinin bu seçkin varlığını yok etmenin neyi haklı kıldığını anlamıyoruz ve Mercedes kalbini F1 Alpine aracımıza takarak efsanesine ve DNA'sına ihanet ediyoruz” diye yazdı.

Ancak Briatore, Alpine'de F1'in ön sıralarına geri dönmek için gerekli olduğunu düşündüğü değişikliklerin yapılmasına büyük ölçüde dahil olsa da motorla ilgili kararın kendisinin teşvik ettiği bir şey olmadığını açıkça belirtti.

Viry'ye neler yapabileceğini göstermesi için neden bir şans vermek istemediği sorulduğunda şunları söyledi: “Sorun kanıtlar.”

“Motorla ilgili karar zaten yönetim tarafından verilmişti ve benim için sorun yok.”

“Başkanımız neye karar verirse, tamam. Ben takıma gelmeden kısa bir süre önce buna zaten karar verilmişti.”

Motor değişikliğinin onun planı olup olmadığı konusunda baskı yapıldığında Briatore, “Hayır, her zaman kötü adam ben değilim... diğer her şeyde beni suçlayabilirsiniz. Ama bu konuda değil," dedi.

Briatore, Alpine'de son dönemde yaşanan form düşüşünü tersine çevirmek için gerekli olduğunu düşündüğü değişiklikleri yapmaktan çekinmiyor.

Briatore'nin, performansı etkileyen bir faktör olarak belirttiği bir sorun, kararların alınmasında çok fazla kişinin yer alması ve bu durumun takımı geri çektiği düşünmedi.

Bu faktör, Enstone operasyonunun küçültülmesi anlamına gelebileceği fikrini doğursa da Briatore bunun mutlaka gerçekleşmeyeceğini söylüyor.

