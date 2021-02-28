Briatore: "Renault bir ekip olarak artık çok motive"

Renault, Luca de Meo'nun şirket CEO'su olmasının ardından Formula 1'e olan bağlılığını artırdı ve fabrika takımının adını Alpine markasıyla değiştirdi.

De Meo, Formula 1'i marka için bir "pazarlama aracı" aracı ve aynı zamanda elektrikli teknoloji için bir arge laboratuvarı olarak kullanmak istiyor.

Bundan ötürü yeni Concorde Anlaşması imzalandı Renault/Alpine'nin önümüzdeki süreçte sporda yer almaya devam etmesine karar verildi.

Daha önce takım patronu olduğu dönemde Renault ile iki şampiyonluk kazanan Flavio Briatore, De Meo hakkında övgü dolu sözler sarf etti ve takım için her şeyin yolunda gittiğini dile getirdi.

Briatore, Alonso'nun da son derece hazır olduğunun altını çizdi.

Briatore, Peter Windsor ile yaptığı röportajda, "Renault'da çok fazla garanti var. Renault'nun başkası Luca de Meo, Formula 1'e uzun süre boyunca para yatırma konusunda çok motive."

"Benim dönemimde Renault çok iyiydi çünkü ihtiyacım olan her şeye sahiptim. Para doğrudan aracın performansına gidiyordu."

"Mesela Formula 1'de kaç kez en kötü misafirhaneye sahip olduğumu biliyorsunuz, çünkü iyi bir misafirhaneniz olması, aracınızın daha hızlı gitmesini sağlamıyor. Tüm parayı aracın performansına harcamayı tercih ederim."

"Açıkçası Fernando adına mutluyum çünkü Renault onun için bir aile gibi. Renault ile yarışacağı için herkes çok mutluydu, herkes çok motive."

"Fernando sürüş yapmaya hazır. Sezon sonundaki Abu Dhabi'deki testini gördünüz. Hemen piste çıkmaya hazırdı, çok hızlıydı. Fernando tüm bu süreçte zaten yarışıyordu, her zaman otomobil sürüyordu."

"Maalesef bu kazanın olması üzücü, ancak şimdiden iyi durumda. Şimdiden ilk test için hazır olduğuna inanıyorum." dedi.