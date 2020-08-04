Briatore: "Renault, Enstone'daki şasi fabrikasını güçlendirmeli"

Renault'nun eski takım patronu Flavio Briatore, Renault'nun galibiyetler için yarışabilecek duruma gelmesinin zaman alacağını düşünüyor.

Briatore, 2001'den 2009'a kadar Renault'nun başındaydı ve bu dönemde Fransız ekip iki takımlar ve iki pilotlar şampiyonluğu kazandı.

70 yaşındaki Briatore, F1'de görev almasa da gelecek yıl Renault'ya dönecek olan Fernando Alonso'nun menajerlerinden bir tanesi.

Briatore, Betway ile yaptığı son röportajda takım patronu Cyril Abiteboul'e bazı önerilerde bulundu.

"Teknik olarak çok iyiler ve motor tarafında harika bir iş çıkarıyorlar. Ancak, şasinin yapıldığı Enstone'daki fabrikanın, bizim zamanımızda olduğu gibi yeniden rekabetçi olabilmesi için güçlendirilmesi ve modernize edilmesi gerekiyor.”

“Fernando iki yıldır dışarıda ve enerjisini tamamen yeniden kazandı. Her zamankinden daha formda, hatta iki yıl önce McLaren'da olduğundan dört ila beş kilo zayıf."

"O, hâlâ hesaba katılması gereken bir güç ve eğer doğru araca sahipse, kesinlikle fark yaratabilir. Bir sürücü 0.2-0.3 saniye fark yaratabilir, ancak bir saniye yaratamaz. Bu yüzden aracın teknik olarak geliştirilmesi gerekiyor ve sonrasında Fernando fark yaratabilir."

Bu arada Briatore, Renault'ya geri dönmekle ilgilenmediğini söyledi.