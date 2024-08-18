Briatore: "Piastri dünya şampiyonu olacak"

Oscar Piastri, McLaren'ın kendisine bağladığı umutları tam anlamıyla karşılıyor ve hatta takımın beklentilerini aştığı bile söylenebilir.

Geçtiğimiz ay Macaristan Grand Prix'sini kazandı ve yaz tatilinden önce düzenlenen Belçika yarışını ikinci bitirdi.

Formula for Success podcast'ine katılan Flavio Briatore, 23 yaşındaki Avustralyalının dünya şampiyonu olmak için gereken tüm niteliklere sahip olduğunu söyledi.

Briatore şöyle dedi: “Piastri şimdiden en iyi sürücülerden biri."

"Dünya şampiyonu olacağına eminim. Gelecek yıl başaramasa 2027'de başaracak."

"Macaristan'daki zaferinden yaklaşık üç yarış önce, önümüzdeki on yılın en iyi sürücülerinden biri olacağını söylemiştim."

Piastri şampiyonada dördüncü sırada yer alıyor.