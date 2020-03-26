Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
154 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
161 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
175 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
182 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
196 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
217 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
245 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Özel Haber

Briatore: "Schumacher bir pilottan fazlasıydı"

paylaşım
yorumlar
Briatore: "Schumacher bir pilottan fazlasıydı"
Ekleyen:
, Editör
26 Mar 2020 17:04

Eski Benetton ve Renault takım patronu Flavio Briatore, Michael Schumacher ile çalıştığı dönemde, onun çok özel bir pilot olduğunun farkına vardığını söyledi.

Briatore, Schumacher'in Benetton'da olduğu 1991-1995 yılları arasında beraber çalışmıştı ve kendisi ile beraber bir tane Markalar Şampiyonluğu, iki tane de Sürücüler Şampiyonluğu kazanmıştı. Briatore, efsane pilotun neden özel biri olduğundan şu şekilde bahsetti:

"O çok inanılmaz bir sürücüydü, inanılmaz bir adamdı. Çünkü o sadece süper bir sürücü değildi, o herkesi motive ediyordu. Normalde pilotun işi bellidir: Aracı sürmek için koltuğa oturur, işini yapar ve gider."

"Michael ise mühendislerle konuşur, onlarla akşam yemeği yer, vakit geçirir ve mühendislik tartışmalarına girerdi. Michael'ı pek çok kez fabrikada görmüştüm, hem de beklemediğim zamanlarda. Çünkü ajandamda yazan şey 'Tamam, yarın Schumi gelecek.' olurdu ama o hep bir önceki gün gelirdi."

"Pek çok kez Schumi'yi görüp 'Senin burada ne işin var? diye sorardım. O da 'Mühendislerle konuşmam gerek.' derdi. Bu inanılmaz bir şeydi çünkü onu mekanikerlerle etrafta gezinip konuşurken görürdünüz."

"Eğer bir parçanın gece saatinde takılması gerekiyorsa tüm mekanikerler, fabrikadaki tüm çalışanlar saat gece üçte, sabahın dördünde maksimum güçleri ile çalışıp işi tamamlamaya çalışıyorlardı. Herkes Michael için sonuna kadar emek sarf ediyordu. Fabrikanın bir yarışa özel iş yapıp özel bir geliştirme yapması gerekiyorsa bunu çok hızlı yaparlardı, çünkü Michael sadece yarış ekibini motive etmezdi, o tüm fabrikayı da motive ederdi. Bu çok önemli bir şeydi."

Michael Schumacher ilk yarışına 1991 yılında Jordan ile Belçika yarışında çıkmıştı. Daha ilk sıralama turunda 7.sırayı alan Schumacher, tüm gridi etkilemişti ve sezonun geri kalanında Benetton ile anlaşmıştı. Briatore, Schumacher'in anlaşması hakkında ise şunları söyledi:

"Biz onu Jordan'dan çalmadık. Çünkü o, Jordan ile bir sözleşme imzalamamıştı. Hiçbir zaman. Sadece bir yarışlık kontratı vardı. Biz de o sırada genç bir sürücü arayışındaydık, çünkü Senna'yı imzalayacak paramız yoktu. Aynı şekilde Prost'u da alamazdık."

"Çok basit bir fikrim vardı. Çok iyi bir ismi transfer etmeliydik: genç Prost, genç Senna, genç Berger gibi birini ve onu takım ile beraber yürütmeliydik. Nelson (Piquet) kariyerinin sonuna yaklaşmaktaydı ve (Roberto) Moreno Formula 1'de yarışabilecek kadar iyi bir pilot değildi."

"Michael'ın Jordan ile kontratı olsaydı onlarla devam ederdi. Kontrat gayet basitti. Jordan Tic Tac'tan üç veya dört yüz bin euro istiyordu. Ve Michael'ın kontratında yazan şey onun parayı bir sonraki Pazartesi getirmesi, yoksa bir sonraki yarışta yarışamayacağı yönündeydi."

"Ben de parayı Willi Weber'e (Schumacher'in menajeri) verdim ve ona 'Yarış için para veriyorum. Sponsorun parasını istemiyorum. Sponsordan kazandığınız parayı ben size veriyorum ve siz de Eddie'ye para vermiyorsunuz.' dedim. Gayet basit. Bu pazartesi günü oluyor, son ödeme zamanı pazartesi öğlendi - sonrasında da yarış için Monza'ya uçacaktık."

"Jordan'la kontrat imzalanmadı. Hikaye bu. Eddie 'Benim kontratım var.' diye bağırıyordu ancak kontrat yok. Çünkü o kontrat imzalamış olsaydı Schumacher onun için sürerdi. O da problem yaratıyordu. Çünkü bizim kontrat imzaladığımızı görmüştü."

Sonraki haber
Rusya, Coronavirüs nedeniyle Sochi pistini ziyarete kapattı

Önceki haber

Rusya, Coronavirüs nedeniyle Sochi pistini ziyarete kapattı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Efe Kahya

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
77 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
11:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
15:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
14:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
14:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1, tarihin en masraflı sezonunu nasıl çöpe attı?

2
Formula 1

F1 tarihinde bugün: 26 Mart

1s
3
Formula 1

Abiteboul: "Sonsuza dek kaçamayız"

50dk
4
Formula 1

Mercedes'in DAS sisteminin gerçek sırrı bu mu?

5
Formula 1

Briatore: "Ron Dennis kibirliydi ve bir pilotun nasıl yönetileceğini bilmiyordu"

Son Videolar

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da! 01:16
Formula 1

F1 eSpor Bahreyn GP 22 Mart Pazar Saat 11.00'da!

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj 06:49
Formula 1

Ross Brawn ile virus, 2021 kuralları ve Netflix - Özel röportaj

Son Haberler

Briatore: "Schumacher bir pilottan fazlasıydı"
F1

Briatore: "Schumacher bir pilottan fazlasıydı"

Rusya, Coronavirüs nedeniyle Sochi pistini ziyarete kapattı
F1

Rusya, Coronavirüs nedeniyle Sochi pistini ziyarete kapattı

Abiteboul: "Sonsuza dek kaçamayız"
F1

Abiteboul: "Sonsuza dek kaçamayız"

Szafnauer: "F1'in ne zaman normale döneceğini söylemek imkansız"
F1

Szafnauer: "F1'in ne zaman normale döneceğini söylemek imkansız"

F1 tarihinde bugün: 26 Mart
F1

F1 tarihinde bugün: 26 Mart

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.