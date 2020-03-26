Briatore: "Schumacher bir pilottan fazlasıydı"

Briatore, Schumacher'in Benetton'da olduğu 1991-1995 yılları arasında beraber çalışmıştı ve kendisi ile beraber bir tane Markalar Şampiyonluğu, iki tane de Sürücüler Şampiyonluğu kazanmıştı. Briatore, efsane pilotun neden özel biri olduğundan şu şekilde bahsetti:

"O çok inanılmaz bir sürücüydü, inanılmaz bir adamdı. Çünkü o sadece süper bir sürücü değildi, o herkesi motive ediyordu. Normalde pilotun işi bellidir: Aracı sürmek için koltuğa oturur, işini yapar ve gider."

"Michael ise mühendislerle konuşur, onlarla akşam yemeği yer, vakit geçirir ve mühendislik tartışmalarına girerdi. Michael'ı pek çok kez fabrikada görmüştüm, hem de beklemediğim zamanlarda. Çünkü ajandamda yazan şey 'Tamam, yarın Schumi gelecek.' olurdu ama o hep bir önceki gün gelirdi."

"Pek çok kez Schumi'yi görüp 'Senin burada ne işin var? diye sorardım. O da 'Mühendislerle konuşmam gerek.' derdi. Bu inanılmaz bir şeydi çünkü onu mekanikerlerle etrafta gezinip konuşurken görürdünüz."

"Eğer bir parçanın gece saatinde takılması gerekiyorsa tüm mekanikerler, fabrikadaki tüm çalışanlar saat gece üçte, sabahın dördünde maksimum güçleri ile çalışıp işi tamamlamaya çalışıyorlardı. Herkes Michael için sonuna kadar emek sarf ediyordu. Fabrikanın bir yarışa özel iş yapıp özel bir geliştirme yapması gerekiyorsa bunu çok hızlı yaparlardı, çünkü Michael sadece yarış ekibini motive etmezdi, o tüm fabrikayı da motive ederdi. Bu çok önemli bir şeydi."

Michael Schumacher ilk yarışına 1991 yılında Jordan ile Belçika yarışında çıkmıştı. Daha ilk sıralama turunda 7.sırayı alan Schumacher, tüm gridi etkilemişti ve sezonun geri kalanında Benetton ile anlaşmıştı. Briatore, Schumacher'in anlaşması hakkında ise şunları söyledi:

"Biz onu Jordan'dan çalmadık. Çünkü o, Jordan ile bir sözleşme imzalamamıştı. Hiçbir zaman. Sadece bir yarışlık kontratı vardı. Biz de o sırada genç bir sürücü arayışındaydık, çünkü Senna'yı imzalayacak paramız yoktu. Aynı şekilde Prost'u da alamazdık."

"Çok basit bir fikrim vardı. Çok iyi bir ismi transfer etmeliydik: genç Prost, genç Senna, genç Berger gibi birini ve onu takım ile beraber yürütmeliydik. Nelson (Piquet) kariyerinin sonuna yaklaşmaktaydı ve (Roberto) Moreno Formula 1'de yarışabilecek kadar iyi bir pilot değildi."

"Michael'ın Jordan ile kontratı olsaydı onlarla devam ederdi. Kontrat gayet basitti. Jordan Tic Tac'tan üç veya dört yüz bin euro istiyordu. Ve Michael'ın kontratında yazan şey onun parayı bir sonraki Pazartesi getirmesi, yoksa bir sonraki yarışta yarışamayacağı yönündeydi."

"Ben de parayı Willi Weber'e (Schumacher'in menajeri) verdim ve ona 'Yarış için para veriyorum. Sponsorun parasını istemiyorum. Sponsordan kazandığınız parayı ben size veriyorum ve siz de Eddie'ye para vermiyorsunuz.' dedim. Gayet basit. Bu pazartesi günü oluyor, son ödeme zamanı pazartesi öğlendi - sonrasında da yarış için Monza'ya uçacaktık."

"Jordan'la kontrat imzalanmadı. Hikaye bu. Eddie 'Benim kontratım var.' diye bağırıyordu ancak kontrat yok. Çünkü o kontrat imzalamış olsaydı Schumacher onun için sürerdi. O da problem yaratıyordu. Çünkü bizim kontrat imzaladığımızı görmüştü."