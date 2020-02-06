Briatore: "Leclerc, Vettel'den daha hızlı"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, geçen yıl İtalyan takımdaki ilk yılında takım arkadaşı Sebastian Vettel'i mağlup etmeyi başarmıştı.

Sezonun en çok pole pozisyonu alan ismi olan Leclerc, sezonu dördüncü sırada noktaladığı gibi, takım arkadaşının bir zaferine karşılık kendisi iki zafer elde etti.

Eski Renault takım patronu Flavio Briatore, daha önce de söylediği gibi Leclerc'in artık bir numaralı pilot olması gerektiğini düşünüyor.

Briatore, şöyle konuştu: "Charles Leclerc, Sebastian Vettel'den daha hızlı bir pilot. Genç olmasına rağmen şampiyonluk için hazır ve şampiyonluğun ana adaylarından birisi."

"Eğer Ferrari'nin takım patronu olsaydım onu birinci pilot yaparım. Gerçekten inanılmaz bir yetenek. Agresif sürüyor ve her şeyi araçtan çıkarıyor."

"Vettel iyi bir pilot olduğu için takımda kalabilir ancak bunu ikinci pilot olarak yapabilir."

"Gelecek sene Ferrari'nin şampiyon olacağına inanıyoruz ancak her yıl bir sonraki yıl için aynı şeyi umuyoruz. Şampiyon olmak için mükemmel şekilde çalışmalısınız. Bir yarışta hata yapabilirsiniz, ama uzun süre yapamazsınız."

"Ferrari'nin takım patronu olsaydım, herkesle konuşur ve onlara sorumluluklarını hatırlatırdım. Bir yarış takımı sonuçta bir şirket gibidir."

"Ayrıca ben Ferrari'yi sağlam bir takım olarak görüyorum. Ancak bazı şeyler daha iyi olmalı. Pit stoplar gelişmeli, stratejiler net olmalı ve sürücüler açık şekilde bilgilendirilmeli. Direksiyon başında saçmalık yapamazlar, bunu hatırlamaları gerekiyor." dedi.