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Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Leclerc, Vettel'den daha hızlı"

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Briatore: "Leclerc, Vettel'den daha hızlı"
Ekleyen:
, Editör
19 May 2020 16:40

Eski Renault F1 patronu Flavio Briatore, Ferrari'nin Charles Leclerc'in yanına Carlos Sainz'ı getirme kararının doğru olduğunu söylerken, Leclerc'in Sebastian Vettel'den daha hızlı bir pilot olduğunu ekledi.

Charles Leclerce, geçen yıl Sebastian Vettel'le takım arkadaşı olduğu yılda iyi bir performans göstermeyi başardı ve tüm alanlarda dört kez dünya şampiyonunu geride bıraktı.

Vettel, 2020 sonunda Ferrari'den ayrılacak ve takımın lideri Leclerc olacak.

Flavio Briatore, genç sürücünün Vettel'den daha hızlı olduğunu düşünüyor.

"Charles Leclerc, Vettel'den daha hızlı ve zaten şampiyonluk için savaşmaya hazır ve gelecekte dünya şampiyonu olacağını düşünüyordum.  Bu takımın patronu olsaydım, tüm paramı Leclerc'e yatırırdım. Gerçekten inanılmaz bir yeteneği var. Pistte çok agresif ve araçtan maksimumu almayı başarıyor."

"İki yıl önce Ferrari'nin Leclerc'i, Raikkonen'in yerine getirmesi gerektiğini söyledim. Kimi ile Ferrari'nin şampiyonluk kazanma şansı yoktu."

"Geçen yıl Ferrari'de takım taktikleri birkaç kez Leclerc'in aleyhinde kullanıldı, ancak Vettel buna rağmen şampiyonluk için savaşamadı. Leclerc şampiyon olabilir ama bunun için hızlı bir araca ihtiyacı var."

"Formula 1'de kazanmak için şampiyonluk için savaşabilecek bir sürücüye, puan kazanacak ve rakiplerini geride bırakacak ikinci bir pilota ihtiyaç var."

"Vettel, daha hızlı bir pilotun takıma katılmasının kurbanı oldu."

"Sainz'ın gelişi takımın istikrarını artıracak. Carlos iyi bir pilot, geçen sezon McLaren'de harika bir sezon geçirdi ve aracın izin verdiğinden daha fazlasını yaptı."

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Editör Kemal Şengül

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