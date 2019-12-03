Briatore: "Leclerc varken Hamilton'ı almak Ferrari için soruna yol açabilir"

Ferrari bu yıl Charles Leclerc'i takıma getirdi ve Monakolu sürücü, henüz takımdaki ilk yılında dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'i mağlup etmeyi başardı.

Bununla birlikte Ferrari'nin 2021'de Vettel'in yerine altı kez dünya şampiyonu Hamilton'ı getirebileceği konuşuluyor.

Ancak eski Renault patronu Flavio Briatore'ye göre Hamilton'ı takıma getirmek, Ferrari için sorunlara yol açabilir.

Hamilton'ın 2021'de Ferrari'ye gitme ihtimali sorulduğunda Briatore, "Doğruyu söylemek gerekirse burada harika bir sürücüden bahsediyoruz ama onu takıma getirmeye çalışmadan önce biraz beklerdim. Çünkü belki de Hamilton değerinde bir sürücüye yani Charles Leclerc'e sahipler."

"Aynı takımda çok değerli iki pilota sahip olmak, bu yıl Vettel ve Leclerc arasında yaşananlar da göz önüne alındığında riskli olabilir."

"Gelecek yıl Leclerc bu yıl başlayan büyüme sürecine devam ederse, Monakolu pilotu seçerdim."

Briatore, Hamilton'ın baskı altında hatalar yapabileceğini düşünüyor.

“Mercedes’in üstünlüğü göz önüne alındığında, son yıllarda Hamilton’un çok rahat sürdüğünü ve neredeyse hiç hata yapmadığını unutmayalım. Ancak Ferrari'de baskı altında kalabilir ve hatalar yapabilir."

Eski F1 pilotu Vitantonio Liuzzi de benzer görüşte.

"Ferrari'nin zaten şampiyonluğu Maranello'ya getirebilecek genç ve hızlı bir pilotu olduğunu düşünüyorum. Lewis'i Ferrari'de görmek oldukça ilginç olurdu ama aynı tavuk kümesinde iki horoza sahip olmanın verimsiz olacağına inanıyorum."