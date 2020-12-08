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Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Konu Ferrari olunca hep gelecek yıl hakkında konuşuyoruz"

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Briatore: "Konu Ferrari olunca hep gelecek yıl hakkında konuşuyoruz"
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, Editör

Flavio Briatore, Ferrari'nin sürekli olarak ertesi yıla odaklandığını ve bu yüzden her sezon ertesi yıl hakkında konuşulduğunu söyledi.

Ferrari, bu yıl beklenen adımı atmayı başaramadı ve şampiyonada ilk üçe giremediği gibi, ilk beşe girme şansını da büyük oranda kaybetti.

İtalyan ekip şimdi gelecek sezon için hazırlanıyor ve tamamen yeni bir bir güç ünitesine sahip olacak.

Konu hakkında İtalyan basınına  konuşan eski Renault patronu Flavio Briatore, "Ferrari gelecek yıl farkı kapatabilecek mi? Her yıl 'gelecek yıl' hakkında konuşuyoruz. Ferrari hakkında konuşurken en sık söylenen şeylerden biri gelecek yıl." dedi.

Sonrasında Briatore, Mick Schumacher'in Formula 1'e gelişi hakkında konuştu.

"Bir Schumacher'in, Formula 2'de bile olsa şampiyon olduğunu görmek güzel. Bunun bir gün Formula 1'de de gerçekleşmesini umuyoruz."

"Herkes için -Mick için, spor için, annesi Corinna için ve babası Michael için- harika bir haber. Gerçekten çok iyi."

"Formula 1'de başarılı olmak için gerekenlere sahip olup olmadığını söylemek zor. Bunu göreceğiz."

Son olarak Sakhir GP'de Mercedes'le ilk yarışına çıkan George Russell hakkında konuştu.

"Sakhir GP'de kimsenin bilmediği genç bir çocuğun geldiğini ve eğer (Mercedes) ona yarışı kaybettirmeseydi, yarışı kazanabileceğini gördük. Takım hatalar yaptı. Kazanmaması için her şeyi yaptılar, iyi niyetle olabilir ama yaptılar. Büyük bir kargaşa vardı, aksi takdirde kazanırdı."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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