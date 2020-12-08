Briatore: "Konu Ferrari olunca hep gelecek yıl hakkında konuşuyoruz"

Ferrari, bu yıl beklenen adımı atmayı başaramadı ve şampiyonada ilk üçe giremediği gibi, ilk beşe girme şansını da büyük oranda kaybetti.

İtalyan ekip şimdi gelecek sezon için hazırlanıyor ve tamamen yeni bir bir güç ünitesine sahip olacak.

Konu hakkında İtalyan basınına konuşan eski Renault patronu Flavio Briatore, "Ferrari gelecek yıl farkı kapatabilecek mi? Her yıl 'gelecek yıl' hakkında konuşuyoruz. Ferrari hakkında konuşurken en sık söylenen şeylerden biri gelecek yıl." dedi.

Sonrasında Briatore, Mick Schumacher'in Formula 1'e gelişi hakkında konuştu.

"Bir Schumacher'in, Formula 2'de bile olsa şampiyon olduğunu görmek güzel. Bunun bir gün Formula 1'de de gerçekleşmesini umuyoruz."

"Herkes için -Mick için, spor için, annesi Corinna için ve babası Michael için- harika bir haber. Gerçekten çok iyi."

"Formula 1'de başarılı olmak için gerekenlere sahip olup olmadığını söylemek zor. Bunu göreceğiz."

Son olarak Sakhir GP'de Mercedes'le ilk yarışına çıkan George Russell hakkında konuştu.

"Sakhir GP'de kimsenin bilmediği genç bir çocuğun geldiğini ve eğer (Mercedes) ona yarışı kaybettirmeseydi, yarışı kazanabileceğini gördük. Takım hatalar yaptı. Kazanmaması için her şeyi yaptılar, iyi niyetle olabilir ama yaptılar. Büyük bir kargaşa vardı, aksi takdirde kazanırdı."