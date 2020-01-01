Briatore: "İki takımın teklifini geri çevirdim"
Flavio Briatore, iki takımdan takım patronluğu teklifi aldığını ancak Formula 1'e geri dönmek istemediği için bunları geri çevirdiğini söyledi.
Flavio Briatore, Formula 1'deki en eski isimlerden birisi ve daha önce Benetton ile Renault'nun takım patronluğunu yaptı.
Renault bu dönemde tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu almayı başardı. Bununla birlikte 2008'de yaşanan "crashgate" skandalıyla Formula 1'den ayrılmak zorunda kaldı.
Briatore, daha önce bazı takımlardan teklifler aldığını ancak Formula 1'e geri dönmeyeceğini söyledi.
İtalyan patron, "Formula 1'e geri dönmek istemiyorum çünkü sadece bir kez böyle bir proje isteyebilirsiniz ve sadece bir kez bu kadar motivasyonunuz olabilir."
"Bu, ilk kez gelen bir tren gibi. Mümkün olan her şeyi yapmanız gerekiyor."
"Formula 1'de olduğum dönemde fabrikada uyuduğum zamanlar bile oldu. Zamanımı en iyi şekilde kullanmak için ofisimin yanında bir yatak odam vardı."
"Şimdi geri dönme niyetim yok. Daha önce iki kez bunu yapmayı reddettim. Şu anda gridde bulunan iki takım bana görev almak isteyip istemediğimi sordu. Ancak iki takıma da olumsuz cevap verdim." dedi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Briatore: "İki takımın teklifini geri çevirdim"
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