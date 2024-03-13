Briatore: "Hamilton, Leclerc'in önünde kalmakta zorlanacak"
Flavio Briatore, Lewis Hamilton'ın yeni sezonda Ferrari'de Charles Leclerc'le baş edemeyebileceğini düşünüyor.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı
Steve Etherington / Motorsport Images
Flavio Briatore, İtalyan radyo istasyonu Radio Rai1'e verdiği röportajda Ferrari'de Hamilton'dan beklentileri hakkında konuştu.
Briatore ayrıca İtalyan takımının şu anda sergilediği performansa ve Red Bull ile olan mücadelesine de değindi.
Briatore'ye göre aracı geliştirmek Red Bull Racing ile rekabet edebilmek için önemli.
"Red Bull bu sene daha da rekabetçi, geçen yıla göre daha da baskın ve diğerleriyle arasında büyük bir fark var."
"Red Bull'un Max ile olan kombinasyonu, McLaren'daki Senna, Renault'daki Alonso ya da Ferrari'deki Schumacher gibi korkutucu."
"Ferrari dünya şampiyonasında ikinci sırada olabilir ama bu Ferrari için iyi bir pozisyon değil. Araç geliştirilmeli, bu boşluklarla hiçbir sürücü fark yaratamaz."
Briatore aynı röportajda Hamilton'ın Maranello merkezli takıma gelişini de değerlendirdi.
İtalyan patron, "Eğer bugün Ferrari'de olsaydı, hızlı bir sürücü olan Leclerc ile aynı şeyleri yapabilirdi."
"Monakolu pilotun değeri bilinmiyor; bence Hamilton, onun önüne geçmekte zorlanacak."
"Hamilton gibi sürücüler eğer araç rekabetçi değilse fazla çaba sarf etmezler." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24 passes Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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