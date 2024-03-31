Briatore: "Hamilton, Leclerc'i geçmekte zorlanacak"
Flavio Briatore, Lewis Hamilton'ın gelecek yıl Ferrari'den takım arkadaşı Charles Leclerc'i geçmekte zorlanacağını düşünüyor.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Steve Etherington / Motorsport Images
Hamilton, 2025 yılında Ferrari'ye katılmadan önce Mercedes'le son sezonunu geçiriyor ve bu yıl henüz George Russell'ı geçemedi.
Eski F1 takım patronu Flavio Briatore, Hamilton'ın kırmızı giydiği ilk yılın peri masalıyla sona ermeyeceğini düşünüyorum.
Briatore Tuttosport'a şunları söyledi: "Tekrar -şampiyonluk- kazanan bir Ferrari görmek için daha ne kadar beklememiz gerekecek?
"Ferrari daha rekabetçi olmalı.
"Arada 0.6 ila 0.7 saniyelik farklar varken şampiyonluk için mücadele etmek imkansız, aracı geliştirerek aradı farkı kapatmalılar."
"Aradaki fark bu kadarsa, bu farkı kapatabilecek bir sürücü yok demektir. Bir takımın tüm sorunlarını çözen sürücü değildir."
"Hamilton bugün bir Ferrari'de olsaydı, hızlı bir sürücü olan Leclerc ile aynı şeyleri yapardı."
"Bana göre Leclerc'in değeri bilinmiyor, Hamilton onun önünde kalmakta zorlanacak."
"Hamilton gibi sürücüler eğer araç rekabetçi değilse kendilerini çok az ortaya koyabilirler."
"Sadece podyuma çıkma olasılığını görürse avantaj yakalarlar."
Briatore, genç yetenek Oliver Bearman'ı ise övdü.
"Bearman olağanüstüydü. Kimse onu tanımıyordu fakat çok iyiydi."
"Rekabetçi şekilde yarışı bitirmek ve diğerlerini geride tutmak, tebrik edilmesi gereken bir şey."
"Onda kesinlikle bir şeyler var, zamanla ne olduğunu göreceğiz..."
Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team, Oliver Bearman, Reserve Driver, Ferrari and Haas F1 Team
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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