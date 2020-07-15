Briatore: "Hamilton, kendisini zorlayabilecek bir takım arkadaşına sahip değil"

Lewis Hamilton, 2014'ten bu yana yapılan yarışların %50'sini kazandı ve %70'lik bir kısmında podyuma çıktı.

Nico Rosberg'le yarıştığı üç yıllık dönemde iki şampiyonluk alan ve birini Alman pilota kaptıran Hamilton, Valtteri Bottas'la yarıştığı üç yılda da şampiyon oldu.

Nico Rosberg, 2014-16 arası 20 zafer alırken, Bottas 2017-20 arasında 8 galibiyet alabildi.

Fernando Alonso hakkında açıklamalarda bulunan Flavio Briatore, Hamilton hakkında da çeşitli konulara değindi.

FormulaPassion'daki haberde Briatore, "Renault ile Fernando arasındaki görüşmeleri müzakere ettim. Geri döneceğini biliyordum. Racing Point'e gitme şansı fakat Renault'nun güzel bir hamle yapması gerekse bile, arkamızda bir üretici olduğu için rahat hissediyoruz. Alonso gibi bir isim, aracı daha üst bir seviyeye taşıyacak."

"Alonso'nun Hamilton ile aynı araçta yarıştığını görmek güzel olurdu. Tabii ki, Mercedes'e Leclerc, Verstappen veya Alonso'yu koyarsanız, yine de kazanırsınız."

"Hamilton çok iyi bir pilot, ama harika bir araç kullanıyor. Rosberg'in ilk yıllarda Lewis'in başını nasıl belaya soktuğunu ve Lewis'in çok fazla hata yaptığını hatırlıyorum."

"Bottas iyi bir wingman (ikinci pilot), fakat bir şampiyon değil." dedi.