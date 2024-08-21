Briatore: "Gasly'nin yanına kimi getireceğimiz önemli değil"

Briatore Enstone'a döndüğünden bu yana Ferrari'den Carlos Sainz'ı transfer etmeye çalışmış ancak sonunda İspanyol pilot Williams ile sözleşme imzalamıştı.

Esteban Ocon'un yerini alacak en önemli aday ise yedek sürücü Jack Doohan.

Doohan takım için birkaç test gerçekleştirdi ve bu sezon Alpine ile yakın bir şekilde çalışıyor.

Ancak şimdilik Gasly'nin takım arkadaşını açıklamak, Briatore için hayati önem taşımıyor.

Formula For Success podcast'i tarafından Gasly'nin takım arkadaşının kim olacağı sorulduğunda Briatore şunları söyledi: "Henüz bilmiyorum ve şu anda hangi sürücüyü getireceğimiz önemli değil."

"Şu anda takımı ticari, teknik ve yönetim açısından bir araya getirmeniz gerekiyor."

"Sürücü şu anda bir fark yaratmayacak. 2026, 2027, 2028 için bunu düşünebiliriz."

Alpine bu sezona en zayıf paketle başladı ve 11 puanla 8. sırada yer alıyor.

Briatore öncelik olarak aracın performansını ve takımın yeniden yapılandırılmasını belirtirken, daha sonra paketten en iyi şekilde yararlanmak için iyi bir ikinci sürücüye ihtiyaç duyulacağını söyledi.

"Benim için şu anda önemli olan sadece aracın performansı."

"Eğer iyi bir aracınız varsa, iyi bir sürücüye ihtiyacınız vardır. Şu anki amacımız tüm enerjimizi teknik tarafa harcadığımızdan ve Alpine aracının gelecek yıl için daha iyi göründüğünden emin olmak. "

"İnanıyorum ki 2026'da yeni Alpine'i göreceğiz."