Briatore: "Formula 1'in şu anda inanılmaz bir cazibesi var"

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Red Bull'un 2022 yılında yapılan 22 yarışın 17'sini kazanmasına ve Max Verstappen'in çok erken bir noktada şampiyon olmasına rağmen 2022 F1 sezonu, seyirci katılımı ve elde edilen gelir açısından rekor seviyelerdeydi.

Spora olan ilgi her geçen gün artıyor ve özellikle sosyal medyada, hem takımlara hem de sürücülere yönelik büyük bir ilgi var.

Eski Renault takım patronu Flavio Briatore, tüm bunların Liberty Media'nın planlamaları sayesinde mümkün olduğunu dile getirdi

Briatore, ANSA haber ajansına şunları söyledi: "Son iki yılda Formula 1'e dönmüş durumdayım."

"Sporun şu anda muazzam bir cazibesi var."

"Amerika Birleşik Devletleri olağanüstü bir cazibe merkezi, daha önce oraya girmek çok zordu. Oysa şimdi durum değişti."

"Formula 1 büyük bir gösteri ve Amerika'ya gittiğimizde, 500-600 bin kişi geliyor."

"Şimdi basınla farklı şekilde iletişim kuran olağanüstü ve fantastik genç sürücüler var. Verstappen gibi, Hamilton gibi olağanüstü şampiyonlar var, harika bir genç grubumuz var."

"Ayrıca benimle yarışırken bile bu kadar iyi durumda olmayan Alonso gibi daha çok da genç olmayan insanlardan oluşan bir grup daha var."

Briatore'ye Ferrari de soruldu ve İtalyan ekiple alakalı şunları söyledi: "Ferrari'de şu anda iyi bir dostum olan Vasseur. Umarım başarılı olur."