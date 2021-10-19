Briatore, Formula 1'e geri mi dönüyor?

Flavio Briatore'nin Instagram hesabından yayınladığı videoda Stefano Domenicali ve Briatore, bir odanın içerisinde toplantı yaptığı ve önlerindeki masada çalışan insanlar olduğu görülüyor.

İlk başta Domenicali konuşuyor ve gelecek sezona dikkat çekere "bizi takip etmeye devam edin" diyor. Briatore ise gülümseyerek, "Yeni enerji, yeni güç, yeni heyecan... Formula 1." diyor.

Briatore, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına da, "Formula 1'de tamamen yeni bir sayfa açılmak üzere: Bu harika sporun hak ettiği tüm heyecanı, eğlenceyi, gösteriyi ve enerjiyi size getireceğiz. Bizi takip etmeye devam edin." yazdı.

Red Bull takım patronu Christian Horner da bu paylaşımın altına "Geri döndüğünü görmek harika" yazdı.

Şimdilik Briatore ve Domenicali'nin bu video ile neyi işaret ettiği bilinmiyor. Ancak tahminler arasında Briatore'nin dönüşü, Audi/Porsche'nin spora girişi ve Andretti'nin Alfa Romeo'yu satın alması gibi pek çok şey yer alıyor.

Briatore'nin Formula 1'e dönse dahi takım patronu değil, Formula 1 yönetiminde bir göreve gelmesi bekleniyor.

İşte Briatore'nin yayınladığı o video: (görünmüyorsa buraya tıklayın)